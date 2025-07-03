數發部打詐納管Threads　9／15生效

▲數發部長黃彥男資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

數發部今（3）日宣布，考量我國使用者占比及網路平台被利用於刊登詐騙廣告之風險，公告更新符合一定規模之網路廣告平台業者名單，將Threads納入管理，並自114年9月15日生效。

自113年9月30日起，數發部《網路詐騙通報查詢網》共接獲通報Threads平台涉詐案件1898件，其中718件經確認為詐騙，已通知並要求平台下架。數發部表示，民眾若在Threads平臺上發現可疑的網路詐騙廣告，可即時在《網路詐騙通報查詢網》上查詢或通報，經查證為詐騙的廣告，數發部將要求Threads平台立即下架。

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Threads宣布自今年 4 月起開放廣告版位供刊登或推播廣告，符合網路廣告平台之定義，且平臺在我國使用者已達一定人數。數發部經觀察平台涉詐案件通報數，評估平台之廣告服務遭利用刊登詐欺廣告具有高度風險，故公告新增 Threads至納管之網路廣告平台名單。

考量新增納管之平台尚需調整系統（如廣告揭露）、執行程序（如身分驗證）等須符合《詐欺犯罪危害防制條例》相關規範，數發部要求Threads限期在114年9月15日前完成系統調整及相關法遵作業，並將持續輔導業者落實法遵。

數發部自 113年9月16日公告符合一定規模之網路廣告平台業者名單，已納管 Google（Google、YouTube）、LINE（LY Corporation）、Meta（Facebook、Instagram）以及 TikTok 等 4 家業者，共 6個平台。本次新增Meta（Threads）平台，未來數發部將持續關注詐欺風險變化、網路廣告平臺業者規模更迭及詐騙目標轉移之可能，滾動式檢討更新納管業者名單，以有效防堵詐騙廣告的散布，降低詐欺廣告擴散及移轉。