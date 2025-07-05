美國失業率最高「15個大學科系」揭曉！　理科也入列

▲高失業率Top 15大學科系出爐。（示意圖／pixabay）

文／CTWANT

美國紐約聯邦準備銀行分析22至27歲、擁有學士學位或更高學歷的應屆畢業生的失業率，發現有28個科系的畢業生，其失業率高於應屆畢業生的整體平均3.6%。而失業率最高的科系為人類學，失業率高達9.4%；其次是物理學的7.8%。

根據美國商業新聞網站《商業內幕》報導，紐約聯邦準備銀行的分析資料，來自於美國人口普查局於2023年對「美國社區調查」的數據，當中涵蓋了73個專業領域。

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失業率最高的前5個科系依序為人類學（9.4%）、物理學（7.8%）、電腦工程（7.5%）、商業藝術與平面設計（7.2%）和美術（7%）。

而後續排名依序為社會學（6.7%）、化學（6.1%）、電腦科學（6.1%）、資訊系統與管理（5.6%）、公共政策與法律（5.5%）、博雅教育（Liberal Arts，5.3）、雜項科技（Miscellaneous Technologies，5%）、英文系（4.9%）、經濟學（4.9%）和國際事務（4.9%）。

求職平台Glassdoor的首席經濟學家Daniel Zhao指出，電腦科學和工程專業雖失業率高但具有吸引力，因為其可以帶來高薪資。他指出，這些應屆畢業生失業率高，可能是因為他們選擇等待理想的相關職位當第一份工作。

紐約聯邦準備銀行微觀經濟主管Jaison Abel則表示，自2022年中期以來，科技業經歷疫情的衰退後，導致對勞動力的需求增加，因此整體表現上出現疲軟。他指出，物理、電腦工程與電腦科學的畢業生，正是科技業偏好聘用的對象，而這3個科系也正好是2023年失業率較高的領域。

Jaison Abel進一步指出，這些科系畢業生失業率居高不下，主要原因是其對應的產業在當時經濟表現略顯疲軟，儘管整體經濟仍相當具韌性。

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