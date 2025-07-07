國票金攻漲停！股權爭奪消息再起　官股競相增加持股

▲國票金2026年董事改選，官股增加持股。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

國票金（2889）再傳經營權之爭，市場傳出，財政部已下達通知公股行庫進場加碼國票金，泛公股行庫總持股不低於本屆董事改選時為準，可望逼近10%持股，公股加入董監改選戰局，激勵今（7）日國票金股價開高走高，直奔15.7元漲停價位，至10點24分仍有逾2萬張委買單排隊等買，成為14家金控中唯一飆股。

國票金股權結構複雜，目前係旺旺聯盟、耐斯集團、官股三方共治，旺旺集團持股比重9.98%、耐斯集團7.28%，以及泛公股行庫持股6.88%， 13席董事，旺旺集團、領航集團、美麗華集團隸屬的旺旺聯盟控握有7席，擁有董事會過半數的主導權。

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由於國票金兩大民股不和，市場盛傳耐斯集團爭取到台鋼集團支持，與外圍合計掌控6%多持股，而旺旺集團除了有美麗華、台產等之外，傳出三發地產加入。公股陣營因此也提早加入戰局，泛公股行庫在財政部指示下，紛紛進場加碼。

這一屆國票金董事全面改選，當時公股也加入戰局，持股與旺旺、耐斯集團呈現三足鼎立，三方共同協調下得以和平共治，2026年國票金又將進行改選，兩大民股籌碼戰提早開打，公股陣營因此也提早加入戰局，泛公股行庫在財政部指示下，紛紛進場加碼，國票金股權之爭更為白熱化。