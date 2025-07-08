捷迅6月營收年增74.41%、月增14.35%　H2面對關稅估影響不大

▲左起捷迅總經理孫鋼銀與副總經理葉子菁。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

捷迅(2643)公告6月營收6.95億元，月增14.35％、年增74.41％，上半年營收39.78億元、年增81.78％。公司副總經理兼發言人葉子菁指出，下半年雖然估輸美貨量會因關稅問題減少，但公司主要客戶電子業運送模式從一段變多段，估計影響營收不大。

葉子菁分析，客戶面對關稅問題，都在持續調整因應，因為東南亞市場比重提高，不論從台灣到東南亞或大陸到東南亞，估計運費水平都會比以前高，另客戶也積極拓展歐洲等市場，多元化的運輸讓整體貨量不會減少，實際影響較大的是匯率，不過如果是從大陸或東南亞出的貨，匯率影響就小很多。捷迅營收台幣部分占比約8%。

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6月營收受惠新增半導體周邊零組件與半成品、消費性電子等客戶，趕在美國關稅寬限期前出貨，加上季底做帳因素，帶動空運需求與運價增長，捷迅估計季底出貨效應可望延續至本周，但隨著美國關稅信件寄出，亞洲主要出口國關稅稅率20％～40％不等，下半月市場發展有待觀察。

目前美國已公布的關稅，亞洲主要出口國越南20%，日本、南韓、馬來西亞25％，印尼32％，泰國、柬埔寨稅率36％，寮國、緬甸稅率40％。

捷迅客戶以兩岸出口原物料、半成品到東南亞加工為成品，再出口到美國為主，多數客戶在東南亞都有設廠，只要關稅稅率比中國大陸低，估計出貨方式不會改變，只是因為關稅加高，估計會影響購買力，捷迅與主要客戶簽的是長約，確保一定貨量，因此估計對營收影響不大。