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債蛙竄逃！受益人連6黑刷今年新低　逾15萬人不玩了

▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，鈔票，美元，美金，投資，金錢。（圖／pixabay）

▲債券ETF股價直直落，今年受益人減少15萬人。（圖／pixabay）

記者巫彩蓮／台北報導

債券ETF今年來逆風不斷，債券ETF受益人數連6周減少，根據集保中心公布的7月4日最新債券ETF受益人統計資料顯示，104檔債券ETF整體受益人連續6周減少，上週共減少2913人，整體今年來減少15萬510人，總受益人來到195萬1065人，續創下今年來新低紀錄。

▲▼7檔受益人增加債券ETF。（圖／記者巫彩蓮攝）

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儘管債券ETF受益人數減少，還是有逆勢人氣旺的債券ETF，統計最新受益人數逆勢創新高的債券ETF有7檔，分別群益優選非投等債（00953B）、第一金優選非投資（00918B）、元大美債1-3（00719B）、國泰US短期公債（00865B）、國泰A級科技債（00781B）、中信新興亞洲債（00848B）等。

群益投信債券ETF研究團隊指出，雖然近期在美元走弱，聯準會降息預期延後以及美國財政赤字疑慮下，使得整體債券ETF受益人數持續流出，但整體非投等債受益人數卻是逆勢增加，此因非投等債除具高殖利率外，其存續期間較短，不被通膨及聯準會利率政策綁架，投資效率高，再加上當前美元偏弱，吸引投資人長線進場布局，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成份券、選債機制納入信用因子加權之非投等債ETF最值留意，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，雖然今年來市場受到政策不確定性干擾而波動加劇，不過考量景氣仍保有韌性，加上企業財務體質佳，信用債基本面持穩，且債券收益率位處相對高點，高票息與低存續期間的非投等債應為投資人較佳投資商品，且在殖利率仍具吸引力下，市場也偏好鎖高利率的券種，截至上周，美國非投等債連續第10週呈現淨流入，全年淨流入115億美金。聯準會對於降息將繼續保持耐心，面對未來不確定的貿易政策影響，較高的市場波動將成為常態，而在市場變化難測的情況下，債券投資更應該回歸初心，聚焦在利息收入，而在當前景氣仍具韌性下，非投等債具備存續期間較短且殖利率較高之雙重特性，其後續表現可期。
 

關鍵字： 債券ETF逆勢投資高殖利率群益優選非投等債

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