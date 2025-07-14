報稅新利多！心理諮商等6類非健保機構　可望納入扣除額

▲6大類非健保醫療機構放寬申請認定。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳致平／台北報導

許多納稅人在申報綜所稅時，雖然支出與醫療相關，卻因接受服務的機構並未加入健保特約，且也未獲財政部帳務認可，導致該筆費用無法列入列舉扣除。為解決此一問題，財政部近日公告修正審核要點，放寬6類非健保機構申請範圍，新增包含心理諮商所、語言治療所、物理治療所等，未來只要就診的醫療機構符合「會計紀錄完備」的認定標準，民眾即可將相關費用列入醫療費用扣除額。

財政部高雄國稅局說明，過去僅有加入健保特約的醫療院所可提出帳務認定申請，讓許多實際從事醫療服務的單位被排除在外。此次規定鬆綁後，新增六種非健保特約機構納入適用範圍，包括從事物理治療、職能訓練、語言復健、心理治療（諮商）、聽覺服務與助產工作的場所，皆可向稅務機關申請帳務審查認定。

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▲放寬醫療機構申請帳務認定的時間與條件，對新設立或中小型機構更友善。（示意圖／記者黃克翔攝）

高雄國稅局表示，這次審核要點的修正，大幅放寬醫療機構申請帳務認定的時間與條件。過去須連續3年依法設帳並經查帳認定且無重大違規，才能申請；如今，只需申請前1年度完成設帳、經稅務機關查帳核實，且無重大違章情形，即可提出申請。只要通過審核並符合財政部對「會計紀錄完備」的認定標準，即可讓民眾在報稅時列入醫藥及生育費的列舉扣除額。

高雄國稅局進一步說明，如果民眾是因為生病就醫、生產或接受其他醫療照護，向這些機構支付的費用，只要機構有通過認定，從申請當年開始，就可以列入報稅時的醫藥和生育費扣除額。這樣不只能保障民眾的報稅權益，對醫療機構的專業形象也有加分，等於民眾省荷包、單位也更有公信力，雙方都受益。