00929其實沒這麼糟？達人：指數調整看出端倪！

財經中心／綜合報導

AI熱潮持續推升科技產業長線成長動能，然而美國推行高關稅與弱勢美元政策，為台灣科技業帶來新一波挑戰。選股達人指出，科技股未來仍具吸引力，但在不確定性升高的環境下，應該嚴選標的，或透過高股息兼成長性的科技ETF，把握AI趨勢投資契機，同時分散市場波動與產業風險。

川普上任後積極推動貿易保護主義，今年4月拋出對等關稅，全球股市應聲下跌。儘管其後行動一度趨緩，但7月9日寬限期屆滿之際，美國再度出手，宣布對日本、南韓、馬來西亞、歐盟與墨西哥等國課徵25%~40%關稅，再度引爆市場緊張。對台灣的課徵細節雖尚未公布，但作為全球科技供應鏈樞紐，恐難置身事外；加上台幣升值，企業獲利空間進一步受擠壓。

選股達人指出，在政策反覆與全球局勢動盪下，選股難度大幅提升，若單押個股，恐因突發變數而受創。若看好科技產業長線成長，不如透過兼具高股息與成長性的科技ETF，分散風險、穩中求進。

以國內最大科技高股息ETF復華台灣科技優息（00929）為例，規模已突破1,600億元，穩居市場龍頭。其追蹤的「特選台灣科技優息指數」聚焦財務穩健、具高股息特性的科技企業，嚴選連續三年配息、股息率高於大盤、ROE及股息穩定的標的，並排除高波動個股，有效兼顧現金流與風險控管。00929內建嚴謹篩選機制，投資人無需逐一挑股，即可同時享有配息與資本增值空間，適合追求長期穩健成長者。

因應市場環境變化，00929於今年6月調整成分股，納入AI與半導體題材潛力股，包括華碩（2357）、仁寶（2324）、飛捷（6206）、威剛（3260）、文曄（3036）與僑威（3078）等，緊扣全球科技趨勢。

其中，飛捷的POS系統及工業電腦受惠零售、醫療需求，營收穩健成長。威剛則因記憶體價格回溫、企業級SSD訂單強勁，財報亮眼。文曄作為半導體分銷龍頭，AI晶片需求帶動營收，庫存去化完成，表現搶眼。僑威受惠電競電源與RTX 50系列，營收與毛利率皆大幅提升。

根據SIA預估，2025年全球半導體銷售將年增19.8%，上述四檔個股緊扣AI與電競題材，具備強勁成長性與抗關稅韌性。技術面上，飛捷與威剛走勢穩健，文曄與僑威陸續突破壓力區，獲法人買盤青睞，投資契機浮現。

CMoney統計，截至2025年7月9日，飛捷今年來股價大漲45.55%，威剛上漲23.98%，文曄與僑威也分別上揚20.45%與19.77%，漲勢凌厲。

選股達人指出，面對川普關稅政策可能擴大，台灣未來不排除列入新一波名單，投資人應及早因應、調整策略。若仍看好科技產業的長線成長動能，不妨透過科技高股息ETF建立防禦型資產配置，有助在全球局勢變動中維持穩健投資節奏。建議可採「核心＋衛星」策略，以00929作為核心部位，搭配個人風險屬性，靈活加碼具題材性與基本面優勢的個股，實現防禦與成長兼備的投資布局。