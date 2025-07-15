中信銀上半年狂發903萬張信用卡奪冠　國泰世華刷3871億小超車

▲信用卡示意照。（圖／記者許凱彰攝）
記者陳瑩欣／台北報導
2025年上半年信用卡成績單出爐，中信銀以流通卡數903萬卡、有效卡數606萬卡，穩坐發卡龍頭寶座；國泰世華銀流通卡數與有效卡數雖各在727.84萬與509.79萬元落後中信銀，但單月簽帳金額685億、上半年刷卡金額3871.3億元皆略高於中信銀的3870.87億元，兩大發卡行肉博戰要到下半年才會見真章。
依排名前5大發卡行公告資料，流通卡數仍以中國信託903萬卡最高，其次是玉山銀行的870萬卡，北富銀741.6萬卡排名第3，國泰世華銀行也有超過700萬卡，達727.8萬卡的規模，台新銀則擁662.39萬卡居第5強。
有效卡數則以中信銀606萬卡穩坐龍頭，其次為北富銀576.6萬卡、玉山銀529萬卡、國泰世華509.7萬卡，台新銀則為487.44萬卡。
而在簽帳金額上，中信銀6月刷出671.06億元與國泰世華銀685億元差距不大；其後依序是北富銀509億元、玉山銀495億元與台新銀的438.49億元。
市場預期，中信銀搶下SOGO聯名卡後，再奪「統一集團聯名卡」，成為下半年搶市重點；國泰世華銀則表示，下半年將與策略商戶合作共同經營會員，以及針對指定客群推出快閃活動等，期為客戶打造更多元且具記憶點的消費場景，讓卡友隨時能擁有多元的刷卡體驗。
讀者迴響