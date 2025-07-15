台積電超狂！營所稅唯一破千億元 連莊繳稅王

報稅季結束，財政部統計企業繳稅排行，仍由台積電（2330）自繳稅額衝上2862.61元營利事業所得稅蟬聯「繳稅王」，推估營所稅額已破千億元，遙遙領先各大企業。

台股ETF受益人上周增加2.1萬人 00919、00982A等11檔創新高

根據集保戶股權分散上周五（11日）最新統計資料顯示，ETF總檔數來到74檔，總受益人近一周增加2萬1020人，總人數來到1124萬9158人，包括群益台灣精選高息（00919）、群益臺灣加權反1（00686R）、主動群益台灣強棒（00982A）、國泰臺灣加權正2（00663L）、元大台灣50（0050）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）、主動安聯台灣高息（00984A）等11檔受益人逆勢創高。

黃仁勳開金口H20赴中解禁！4台廠同樂 台積電創近5個月高

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳訪問中國帶來利多消息，輝達14日宣布，已向美國川普政府申請並獲得許可，將恢復H20晶片對中國的出貨，並期望能盡快開始供應中國市場。4台廠盤中急拉，台積電（2330）漲逾1%刷5個月波段高點，另包括雙鴻（3324）、英業達（2356）與京元電（2449）皆回神，台北股市加權指數大漲逾273點。

33萬股民喜迎！台塑秒填息 四寶同樂

台塑（1301）於今（15）日除息，昨（14）日以35.7作收，每股配發0.5元，除息參考價35.2元，股價開高走高，最高上攻37.2元，順利填息，南亞（1303）、台化（1326）以及台塑化（6505）同步走高。

富邦產險旅平險新升級 法定傳染病納入保障範圍

暑假海外出遊熱度持續攀升，富邦產險全面升級旅遊平安保險（簡稱旅平險）保障內容，將「法定傳染病」納入「海外突發疾病健康醫療保險」保障範圍，同時鎖定日本旅遊熱潮，與國際SOS緊急救援服務機構合作，擴大新增「日本地區醫療費用代墊服務」，減輕旅客於境外就醫負擔，提供更完善周延的海外旅行保障。

樺晟21日下市 目前積欠員工10個月薪資達2771萬元

樺晟電子（3202）將於21日遭櫃買中心勒令下市，14日發布重訊表示，公司未支付薪資，自113年8月至114年5月共10個月，總金額達3131萬元，且尚未支付貨款達2771萬元，擬盤點公司資產並做出適當處分或融資，以挹注公司現金存量。

200萬存戶受影響！ 3銀行打詐特定數位帳戶ATM日額縮水

銀行打詐動作加大，不需要本人親赴銀行臨櫃開戶的「第3類數位帳戶」成為整頓目標，已有3家銀行公告，這類存戶持金融卡到ATM領錢，其中2銀行規定每天不能超過1萬元，估逾200萬名存戶受到影響，金融圈熱議。

國內法人估貨櫃運價恐再度走疲 德魯里看下半年供需平衡減弱

上周五上海航運交易所的貨櫃運價指數(SCFI)雖然報美國線運價有上漲，但國內攬貨業則指出，美西線每大箱(40呎櫃)已跌至成本價，美東線也有下修；昨(14)日國內長期追蹤航運股的一家法人則出報告指出，關稅豁免期過後，多數國家將開始適用於較高的關稅稅率，加上第四季開始進入需求淡季，運價走勢恐再度走疲。

快訊／美西線本周擬調升運價 但洛杉磯港估7月下旬進口櫃量大跌

多家攬貨公司指出，已接到多數船公司自今(15)日起美西線每大箱(40呎櫃)運價要從目前的1700-1900美元提高到2100-2500美元計畫，由於美國線船隻多數是周五結關，因此能否實現，要等周五才會明朗化。而洛杉磯港的港口優化系統最新訊息，7月下旬進口櫃量將大跌一到兩成，雖然地中海航運宣布撤一條美西線，有攬貨業直言漲不成的。

中信銀上半年狂發903萬張信用卡奪冠 國泰世華刷3871億小超車

2025年上半年信用卡成績單出爐，中信銀以流通卡數903萬卡、有效卡數606萬卡，穩坐發卡龍頭寶座；國泰世華銀流通卡數與有效卡數雖各在727.84萬與509.79萬元落後中信銀，但單月簽帳金額685億、上半年刷卡金額3871.3億元皆略高於中信銀的3870.87億元，兩大發卡行肉博戰要到下半年才會見真章。