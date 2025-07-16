三元電池廠大火15傷！台泥董座張安平震怒返台　下令徹查究責

▲三元能源科技公司14日發生嚴重火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

台泥旗下能元科技子公司三元能源科技高雄小港廠14日發生火警，造成15人受傷，引發外界高度關注。台泥董事長張安平立即中斷海外行程返台，親赴現場坐鎮並震怒斥責廠方未落實社區溝通，當場下令組成專案小組，徹查起火原因並嚴格究責。

張安平指出，三元廠採用四階段滅火機制，但事故發生時系統疑似延遲反應，導致火勢未能即時控制，甚至蔓延至備援電源設備，使後續泡沫與灑水系統也遭波及。他強調，已要求團隊於現場降溫後全面回溯設備運作紀錄，並徹查感測器、天車系統及日商提供的製程設備是否存在設計或功能瑕疵，若屬實將立即採取法律行動，要求賠償並促使改進。

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▲台灣水泥董事長張安平。（圖／記者湯興漢攝）

為穩定供應鏈，台泥已宣布三元廠全面停工，損失金額與財務衝擊仍在評估中。張安平表示，三元能源母公司能元科技已緊急啟動南科廠產能盤點與調度，力求最大化支援受影響訂單，維持旗下國際知名電芯品牌Molicel的交貨穩定。Molicel電池為美國多家AI產業鏈客戶指定使用，事故若未妥善因應，恐衝擊全球高科技供應鏈。

此外，張安平特別向高雄市府與消防單位表達感謝，並宣布將以此為契機，全面強化廠區消防演練與應變機制，未來也將配合主管機關進行結構安全檢測與分階段復工計畫。他承諾將以最嚴謹、透明的態度面對此次事件，並呼籲社會各界給予這群以在地人才為主體的高科技團隊一個機會，持續為台灣產業發展貢獻力量。