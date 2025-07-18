外資本周爆買台股逾600億　買超最多10檔一次看

▲外資單周買超台積電3.8萬張，居買超第二名個股。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台積電（2330）第二季大賺3982億元，創下史上表現最佳第二季，激勵ADR勁揚3.36%，今（18）日外資大舉買超309.25億元，連續4天買超，單周合計買超金額約611億元，單周合計買超居冠個股是中信金（2891），今（18）日股價平1月所創下天價的台積電居第2名。

證交所統計，三大法人今日買超419.45億元，當中外資買超309.25億元，投信賣轉買，買超34.2億元，自營商買超75.99億元，自行買賣部分買超15.09億元，避險操作買超60.9億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台積電第二季財報報佳音，且預期AI動能依然十分強勁，今天外資大買台積電1萬9294張，高居買超排行第一名個股，若以今日收盤價1155元計算，買超金額222.8億元。

本周以來，外資買超金額611.27億元，投信買超36.36億元，自營商（自行買賣）則賣超39.05億元；自營商（避險）買超253.12億元。

觀察外資本周買超前10名個股，買超第一名個股為中信金（2891）買超5萬9554張，台積電買超3萬8952張，居第二名，買超第三～五名個股為聯電（2330）3萬2027張、元大金（2885）3萬418張。

買超第六～十名個股為長榮航（2618）2萬9564張、台塑（1301）2萬4618張、神達（3706）2萬802張、台企銀（2834）2萬8張、台化（1326）1萬9471張以及鴻海（2317）1萬5653張。