抽中最高賺9.45萬！3檔抽籤股拼場　信紘科今申購最終日

▲半導體設備廠信紘科 。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

新股抽籤又來了，近期共有三檔新股開放申購，分別是星亞（7753）、凌航（3135）、信紘科（6667），其中信紘科今日是最後申購日，若投資人幸運抽中，一張有望現賺9.45萬元。

信紘科7月18日至22日開放申購，每股承銷價60元，以16日收盤價105元計算，幸運抽中的話，有望賺4.5萬元。

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至於微程式也是7月17日至21日開放申購，每股承銷價為253元，以21日市價247.5元計算，抽中1張有望賺9.45萬元。

記憶體廠凌航科技配合上市前公開承銷，對外競價拍賣6,202張，競拍底價22.95元，最高投標張數825張，暫定承銷價28元。競拍時間為7月22日至24日，7月28日開標；7月25日至29日辦理公開申購，7月31日抽籤，暫定8月6日掛牌，以21日市價37.3元計算，抽中1張有望賺9250萬元。

凌航2024年公司營收55.08億元，EPS 2.37元，年增逾八成，2025年H1營收31.63億元，年增29.94%。

星亞7月28日至30日開放申購，每股承銷價45元，以21日市價65元計算，幸運抽中的話，有望賺2萬元。