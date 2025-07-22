債蛙皮皮挫！川普放話「開除鮑爾」　外銀示警美債續跌

▲美國總統川普（Donald Trump）（如圖）對聯準會主席鮑爾不降息一度放話要開除，外銀示警此舉不利美債表現。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

德意志銀行策略師表示，美國總統川普可能罷免聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），將導致 30 年期美國公債價格下跌，估計殖利率上升逾50個基點（0.5個百分點）。

根據《彭博》報導，包括Matthew Raskin和Steven Zeng在內的團隊在給客戶的報告中寫道，應對聯準會獨立性風險以及美國政府支出吞噬貨幣政策情形的最明確對沖工具，就是收益率曲線陡峭化交易。

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目前， 5 年期和 30 年期殖利率之間的差距約為 100 個基點，為 2021 年以來的最大差距。

在報告中寫道「鮑爾的解職將意味著貨幣政策更加寬鬆，並應能提振通膨預期和風險溢價，這隱含的波動幅度很大，但也是合理的。」

包括川普總統希望聯準會以比官員目前預測更快的速度降低利率，近幾周以來，川普對聯準會主席攻擊變得更加緊迫。

7月16日，當川普可能解僱鮑爾的新聞在各大媒體上出現後，川普在一小時內就否認了這一說法，美國股市、美元和長期美國國債大幅下跌，而短期美國國債則出現上漲。

德意志銀行策略師在報告中寫著「根據上周短暫時間內美國國債殖利率曲線的波動情況，30 年期名目美國國債殖利率可能飆升約 56 個基點，即使美國國債殖利率曲線的前端因短期內貨幣政策放鬆的預期而上漲。」

由於投資人對美國通膨、支出前景以及聯準會降息路徑的擔憂，30年期美國公債價格在7月大幅下跌。上周公佈的消費者通膨數據引發美國公債拋售，導致30年期美國公債殖利率自6月以來首次突破5%。周一，該收益率徘徊在4.95%左右。