黃仁勳喊「全球供應鏈有必要」！PTT讚有勇氣：敢跟川普唱反調

▲黃仁勳接受央視專訪。（圖／翻攝 央視）



記者施怡妏／綜合報導

輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳日前接受大陸央視《面對面》節目專訪，他直言美國不可能獨自生產所有產品，強調全球供應鏈的重要性。對此，有網友驚呼「老黃又說實話了」，這番言論直接推翻川普想推動製造業重返美國的宣傳，若美國繼續堅持，可能導致成本與風險增加。

黃仁勳在大陸央視《面對面》節目指出，供應鏈是把全球各地公司、各個國家的看家本領都整合起來，最終產品的質量，比企業單打獨鬥做出來的都要好，「美國不可能獨自生產所有產品，這既不現實也沒必要」，以前叫生產製造，現在叫供應鏈管理，「供應鏈整合非常複雜，堪稱人類最偉大的發明之一。」

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有網友將這段話貼在PTT，認為黃仁勳這番話直接槓上川普，「老黃又說實話了，美國可以生產，但前提你人力成本要多幾倍，亞洲勞力便宜生產品質又高，又可以接受24小時輪班。」

對此，有網友讚揚黃仁勳的坦率，「老黃講得很中肯」、「大家都知道，就你敢說」、「他敢說出大家都不敢講的真話」、「川普該氣到摔椅子了」。也有網友擔心表示，「現在敢跟川普唱反調，會不會變成下一個馬斯克？」「皮衣刀客這次是不是玩太大了？」「川普：我看你老黃是皮在癢，想變下一個馬斯克喔！」

有網友猜測川普背後的意圖，「川普本來就是騙選票，大家都知道美國人不可能回工廠」、「川普就演演戲而已，老黃直接把魔術手法破解，很勇哦」、「川普任內根本無法完成共應鏈轉移，大家都知道唬爛的」、「川普根本不是想全美製造，他只是要外商進來繳稅罷了」。