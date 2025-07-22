我對越南進口水泥開徵反傾銷稅　台泥、亞泥抗跌盤中漲逾1%

▲財政部外觀。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部關務署今（22）日表示，台灣區水泥工業同業公會申請對自越南產製進口卜特蘭水泥及其熟料課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案，財政部公告自114年7月28日起課徵反傾銷稅，稅率自13.59%至23.2%，為期5年。受此消息影響，台泥（1101）、亞泥（1102）盤中雙雙漲逾1%，成為台股重挫逾300點下逆勢抗跌個股。

關務署說明，本案經財政部及經濟部分別完成最後認定，涉案廠商確有傾銷情事，且其傾銷對國內產業有實質損害之虞，另依經濟部提供諮詢意見，無充分證據顯示採行反傾銷措施對國家整體經濟利益有明顯之負面效果。

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關務署進一步表示，我國廠商進口涉案貨物時，須提交個別廠商生產並直接出口至我國之相關進口證明資料，經海關審核後，方得適用個別廠商稅率，否則將依其他廠商較高稅率課徵。

課徵公告、傾銷及產業損害最後調查報告，請至關務署官網（https://web.customs.gov.tw／貨物通關／反傾銷及平衡稅措施／現行課徵項目或近年調查案件－反傾銷稅案）及經濟部國際貿易署官網（https://www.trade.gov.tw／經貿往來／我國採行之貿易救濟措施／案件調查／調查報告）查閱。