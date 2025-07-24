▲基富通「TISA好享投」吸引近萬人響應，投資小白也能輕鬆上手。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者黃稜涵／採訪報導

基富通「TISA 好享投」7月正式上線，短短3週時間，就吸引將近萬人加入，在發表記者會上，由充滿活力的啦啦隊女孩，搭配可愛的基富通吉祥物小雞，帶來精彩熱舞，為活動熱鬧揭開序幕，「TISA好享投」相較於一般基金，最大差別在於專家嚴選、千元起投，還有超低的經理費與申購0手續費。

▲基富通「TISA 好享投」7月正式上線，吸引近萬人響應。（圖／記者鄭遠龍攝，下同）



▲由啦啦隊女孩與基富通吉祥物小雞帶來熱舞，為活動揭開序幕。

臺灣集中保管結算所暨基富通董事長林丙輝指出，「目前共有11家基金公司參與，提供17檔TISA級別優質基金，全都是由專家學者嚴格挑選。我們第一階段就透過基金公司的讓利機制，讓經理費比市面低至少3至5成，這樣的讓利策略，給了投資人充足的誘因與動力，投入TISA基金的長期理財規劃。」

▲▼臺灣集中保管結算所暨基富通董事長林丙輝指出，「TISA好享投」一上線就具備強大能量。

林丙輝也提到，基富通過去推動「好享退」、「好好退休」專案所累積的經驗，讓「TISA好享投」一上線就具備強大能量，能提供更完整的基金產品、豐富的理財教育資源與操作直覺的數位介面，期望將優質基金推廣到全台各地，協助國人輕鬆展開長期理財。

▲「TISA好享投」簡單好操作，即便是投資小白，也能達成長期投資。

目前「TISA好享投」基金超過60檔，每一檔都是由專家挑選，兼顧長期績效與風險，再與基金公司共同讓利後，通通終身0手續費，經理費率不超過1%，最低甚至下殺至0.5%，只有一般共同基金的1/3，吸引力不輸給ETF，讓民眾不再苦惱該從哪裡開始理財。

▲目前「TISA好享投」基金超過60檔，每一檔都是由專家嚴選，擁有千元起投及低經理費等優勢。

動動手指，簡單步驟就能完成開戶，目前「TISA好享投」基金超過60檔，每一檔都是由專家嚴選，透過定期定額，千元起投以及低經理費，即便是投資小白，也能達成長期投資。基富通總經理王浩宇表示，「TISA基金最大的優勢，不只是普惠，更是普遍適用，它非常適合作為退休理財的長期工具，大家不用太費心挑選，只要選定喜歡的基金，長期定期定額投資，一千元就能開始，慢慢累積財富、觀察效果，是非常好的理財入門方式。」

▲基富通總經理王浩宇表示，「TISA好享投」一千元就能開始，是非常好的理財入門方式。

「TISA好享投」是專為台灣人量身打造的理財幫手，不僅基金選擇多元、操作便利，無論你是理財老手還是剛起步的新手，都能在這裡找到屬於自己的投資節奏，一步步實現人生各階段的財務夢想。