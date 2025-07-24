從0到每季叮咚入帳！00768B滿袋股息終於加入配息大軍！

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一向不配息的復華20年美債（00768B）終於要「發錢」了！有網友眼尖發現復華投信公告，00768B將由「不分配收益」改為「季季有錢拿」！首度配息評價日為7月31日，預計8月19日首度除息，9月12日發放配息，消息一出，引起網友熱議！

近年來配息型商品成為國民投資新寵，從高股息到債券型ETF，季季或月月「叮咚入帳」的現金流魅力無人能擋。Cmoney 資料顯示，目前長天期美債ETF幾乎都採季配制度，包括國泰、元大、永豐、凱基等，年化配息率約在 4%～5%之間。00768B決定跟上市場主流，從不配息改為季配息，競爭力瞬間升級，也為存股族與穩健型投資人多增一項布局選擇。

市場普遍認為00768B加入配息大軍的時機點剛剛好！隨著美國降息預期再起，長天期公債具備資本利得空間；若00768B未來配息水準能比肩中信美債20年（00795B）約5%的年化水準，不僅可望帶來不錯的息收，還有望同步賺取價差，讓不少投資人抱以高度期待。

投資社群也開始熱議：「沒想到00768B終於要發錢了！」、「季配息對長期持有來說太重要」，顯示00768B這次配息政策調整不僅回應市場呼聲，也可望為其打開全新成長動能。

