立榮斥資4.37億美元買19架ATR　2032年前完成機隊更新

▲立榮航空今日進行ATR新機採購簽約。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

立榮航空今日舉行「立榮航空ATR新機採購簽約記者會」，由立榮航空董事長林志忠與法國Avions de Transport Régional飛機製造公司執行長Nathalie Tarnaud Laude共同簽署19架ATR 72-600全新客機的採購合約，並邀請交通部長陳世凱及ATR飛機製造公司資深副總裁暨商務長Alexis Vidal共同見證，本次交易金額達4.37億美元，額外保留3架航機採購選擇權，為立榮航空國內線經營布局與永續發展的重要里程碑。

立榮航空董事長林志忠受訪時表示，立榮採購多少飛機是有評估國內運能需求，所以增加五架，用來加密主要航線的密度，這對滿足地方需求是適合的，比較不會有一位難求的情況發生，至於國旅的部分，今年當然因為台幣升值，所以很多人選擇出國旅遊，但以長期來看，現代人也會希望假日就能到處走走，國旅還是有需求存在，並不會產生因為價格因素，大家都只往國外跑的狀況。

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林志忠也指出，立榮看好引進ATR之後，對離島市場這個部分，尤其其實澎湖或是金門，班次增加以後，出發的時刻也優化的話，能夠吸引更多剛性需求的客人，比如說像離島居民，他們往返台灣辦事情、探親、做生意這一類的，夠提供的位置也比較多，到時候旅行旅行團的成團的這個機會也會也會更增加，所以相信未來對於不管是常客，或者是旅行團往返離島的，這個交通跟觀光應該都會增加。

至於是否有機會用ATR來飛沖繩周圍島嶼，林志忠表示，這點有評估過，像石垣島這樣的目的地，不過因為這個飛機本身，它是機型比較小，然後在供餐方面也有一些限制，所以說目前還是以飛國內線為主。

有媒體關心立榮是否有IPO計畫，林志忠說，當然掛牌也是在評估裡面，不過目前在這方面，因為購機的自備款跟貸款都還充裕，所以在沒有更大的投資項目之前，目前是還沒有掛牌的這個規劃。

至於票價議題，林志忠說，實際上，國內線的這個票價已經很久沒有調整，各項營運成本其實增加的非常的高，立榮是希望說能夠盡快調整這個票價，是有這個壓力存在沒有錯，從營運成本的面向來看的話。

林志忠也表示：「立榮航空在國內航線的市占率近6成，除了商務及觀光旅客外，更是離島鄉親回家探親及就醫的重要運輸工具。立榮航空為台灣首度引進ATR航機的航空公司，自2012年迄今已累積13年豐富的營運經驗，為了維持機隊年輕化與航機的高派遣率，進一步提升整體營運效益及市場競爭力，新機預計自2027年開始交付，2032年將全數引進完畢。隨著機隊陸續汰舊換新，2029年ATR機隊將會達19架，比現今機隊多出5架，可增加航班並優化時刻，回應鄉親有高密度班機的期望，未來若遇天候不良或各縣市有大型活動時，也可提高機隊靈活調度，以因應旅客運輸需求」。

ATR執行長Nathalie Tarnaud Laude表示：「立榮航空為其所服務的社區帶來了實質的影響，為民眾們提供了航班、可靠性及便利性。我們很高興能延續策略夥伴關係，支持立榮航空的擴張計劃。立榮航空對於ATR的信任，是本公司飛機在塑造高效和永續的區域航空網絡中，扮演了重要角色的最佳證明。這份新訂單有力地肯定了我們的使命：打造能讓社區連結更緊密的飛機」。

此次採購的ATR72-600客機，是目前全球最暢銷的渦輪螺旋槳客機，累積交付超過1,900架，服務於200家航空公司、1,300個機場及2,095條航線。ATR機型擁有低維修成本和高運營效率，符合國內線集客量與頻密度的特性。新機配備PW127XT新型發動機，相較前一代提升高達3%的燃油效率，並可降低多達20%維修成本，展現出卓越的節能減碳與營運效益；在客艙設計方面，ATR72-600升級全新空調淨化系統與符合人體工學的座椅設計，為旅客帶來更舒適的飛行體驗；座位數改採72人座配置，除了維持寬敞舒適的乘坐空間，每班機可增加3%的服務能量。

立榮航空是國內線航班最密集的航空公司，擁有16條國內航線，每週飛航超過700個班次，是離島與東部交通最重要的空中橋樑，以多項業界首創的服務成為國內航線的領導品牌，十度榮獲交通部民航局頒發的金翔獎「國內線定期航線組」第一名的肯定，未來立榮航空將繼續秉持「安全」與「服務」的核心價值，精進飛航品質，致力為旅客打造更舒適、便捷且值得信賴的飛行體驗。