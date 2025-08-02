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總經與關稅衝擊車市　保時捷策略性重整「看好2026發展」

▲保時捷充電樁。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷。（圖／翻攝自Porsche）

記者高兆麟／台北報導

面對充滿挑戰的全球環境，保時捷在2025年下半年堅決推動其策略性重整。在2025年上半年，保時捷集團銷售收入達181.6億歐元，去年同期為194.6億歐元。集團營業利潤為10.1億歐元，去年同期為30.6億歐元。集團銷售回報率為5.5%，去年同期為15.7%。

繼歐盟委員會與美國政府達成進口關稅協議後，保時捷針對2025年的展望做了調整。這項調整考量新關稅的預期影響，以及自六月以來已生效但未納入先前預測的關稅影響。更新後的預測現已包含從8月1日起生效的15%預期進口關稅，以及潛在的應對措施，例如價格調整。這些措施旨在減輕財務衝擊。

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保時捷持續預期集團銷售收入將維持在370億至380億歐元之間，與先前的預測一致。在區間的低端，保時捷預計集團銷售回報率為5%，汽車業務淨現金流利潤率為3%。在區間的高端，預計集團銷售回報率為7%，汽車業務淨現金流利潤率為5%。此區間高端仍與四月底的原有預測一致。該展望已包含與策略性重整相關的預期特別費用，總額約為13億歐元。

保時捷股份公司執行董事會主席Oliver Blume表示：「我們持續在全球面臨嚴峻挑戰。這並非一場會消逝的風暴。世界正在發生劇烈變化，尤其與幾年前的預期大相徑庭。當時的一些策略性決策，如今看來有了不同的意義。正因如此，我們正在從根本上對保時捷進行全面改革擴展。我們煥然一新的產品陣容仍深受到客戶喜愛。我們預期從2026年起，將會再次看到正向的經濟動能。」

Blume指出，有三大因素特別影響了保時捷當前的局勢：「在中國，豪華車市場的需求急劇下降。在美國，進口關稅也對我們的業務造成巨大壓力。展望未來，美元的走勢也可能產生影響。此外，向電動化轉型的進程整體比預期來得緩慢，這對供應商網絡造成了影響。」鑑於這些情況，保時捷管理層正堅定地推動大規模的重新調整和重新校準公司策略。在2025年上半年，公司重整的特別費用約為2億歐元，而電池相關業務則約為5億歐元。由於保時捷客戶受價格保護政策保障，美國的進口關稅額外帶來4億歐元的成本負擔。

保時捷股份公司財務與IT執行董事Dr. Jochen Breckner表示：「我們策略性重整的目標是強化我們的盈利能力與韌性。」正如先前所宣布，保時捷將在今年下半年開始與員工代表協商第二輪措施。Breckner表示：「為了讓保時捷能夠迎接未來，我們將討論深遠的對策，這些措施預期將在未來幾年對收益和現金流產生正面影響。」

在今年上半年，保時捷向全球客戶交付146,391部車輛。其中36.1%為電氣化車型。這包含23.5%的純電動車和12.6%的插電式混合動力車。在歐洲，電氣化車輛的佔比約為57%，超過IPO時設定的目標。最暢銷的車型是Macan，全球交付量達45,137部。保時捷在北美以及海外與新興市場創下了新的交付紀錄。

Breckner表示：「我們將繼續與各銷售市場緊密協調，遵循『價值重於銷量』的策略來管理供需。這一切的基礎在於我們極具吸引力的產品陣容和強大的品牌實力。我們也看到客製化產品所帶來的正向動能。」

關鍵字： 保時捷

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