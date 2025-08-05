快訊／花百元加油發票中千萬 17名幸運兒清單曝光

今年5-6月統一發票千萬特別獎號碼「47406327」共誕生17名千萬幸運兒，消費金額未超過百元的高達7張，其中有民眾只花100元在基隆市中和路中油加油，幸運中最大獎。

快訊／吃火鍋花15元加蛋發票爽中200萬 20張特獎幸運兒一次看

財政部今（5）日公告今年5-6月統一發票千萬特別獎中獎清冊，有民眾在台中市太平區中山路3段21號「偈亭泡菜鍋」消費，因花15元加菜買了一顆蛋，幸運拿到200萬元統一發票。

大立光7月營收54.13億元、月增31%創今年新高 8月還會更好

鏡頭大廠大立光（3008）5日公告7月合併營收達54.13億元，月增31%、年減0.1%，寫下今年以來單月新高紀錄。公司指出，主要受惠於客戶新機拉貨動能帶動，預期8月出貨動能將優於7月。

台積電2奈米傳技術外洩 公司：相關人員採取嚴格懲處

晶圓代工龍頭台積電（2330）傳技術外洩疑案，據《日經亞洲》5日報導，台積電多名前員工疑似在職期間違規取得2奈米晶片製程的關鍵技術，部分人員已遭公司解職，台積電也對外證實已啟動法律程序因應。

台股ETF受益人周減8500人 7檔逆勢增千人

根據集保戶股權分散8月1日最新統計資料顯示，由於面臨川普關稅期限，市場觀望氣氛濃厚，上週台股ETF受益人減少8514人，總人數來到1123萬3449人，今年來增加100萬7613人。進一步觀察台股ETF受益人單檔表現，仍有包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50（0050）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）、主動安聯台灣高息（00984A）、主動野村台灣50（00985A）共7檔受益人逆勢增加千人以上，並同時創新高。

37萬名股東注意！台企銀今除權息 填權息比率約3成

台企銀（2834）於今（5）日除權息，昨（4）日收盤價16.25元，每股配發現金股利0.2元、股票股利0.6元，合計股利0.8元，合計分派現金股利18.3億元及股票股利轉增資發行新股55億元，股利發放預定日為9月9日。

比亞迪傳想登台 經濟部：全力防堵中國車傾銷入台

AI伺服器動能延續 JPP-KY 7月營收續創歷史新高紀錄

JPP-KY經寶精密（5284）今日公告2025年7月合併營收達新台幣3.11億元（約泰銖3.43億元），較6月成長3.6%，較2024年同期新台幣2.05億元成長高達51.53%，再創歷史新高紀錄，除了今年以來連續站穩新台幣2.5億元以上的佳績，近期更是連續兩個月站穩單月三億元以上水準。累計2025年前七個月合併營收達19.7億元，年增幅高達54.78%，展現AI伺服器與航太雙主軸帶動下的強勁成長動能。

旅天下上半年營收21.97億 EPS 3.35元創同期新高

旅天下聯合國際旅行社（6961）今日公告財報，2025年上半年合併營收21.97億元，年增0.32%，歸屬母公司稅後淨利0.79億元，年增4.06%，基本每股盈餘（EPS）達 3.35元，營收、獲利均寫下歷史同期新高紀錄，反映出境旅遊需求仍持續增溫，及公司積極布局航線與多元產品策略奏效。

永豐金證併匯立證獲金管會核准 金控旗下今年第3宗購併案

金管會通過永豐金證券合併匯立證券，金管會表示，合併後永豐金證券經紀業務據點增為45處，依公司申請書件說明，合併有助證券業務之整體規模經濟與效益，促進資源整合，並提供更多元且便捷之金融服務，此宗合併係為永豐金2025年宣布收購柬埔寨 Amret Plc. 及合併京城銀行之後，來第三宗合併。