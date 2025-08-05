刮刮樂「鈔級1000萬」來了！　台彩首度跨業推超商優惠券

▲台彩公司推出刮刮樂「鈔級1000萬」全新登場。（圖：記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台彩今（5）日推出年中檔期全新刮刮樂「鈔級1000萬」，每張售價1000元，頭獎1000萬元共3個；另外宣布首度與7-ELEVEN跨業合作，首推「刮刮樂千萬回饋祭」，主打沒中獎也能搶好康兌領超商優惠券，幫彩迷謀福利。

台彩總經理謝志宏今揭曉全新首次發行的重量級刮刮樂「鈔級1000萬」，每張售價1000元，是目前市面上頭獎獎金及總中獎率最高的一款遊戲，頭獎1000萬元共有3個，票面選用特殊桃紅螢光色印製，霸氣碩大的「鈔級1000萬」字樣炫目吸睛，搭配漫天飄灑的鈔票，營造出滿滿財富感，遊戲玩法更是多元有趣，有高達20次中獎機會，超過53萬個2000元以上的獎項。

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「鈔級1000萬」總中獎率46.62%，是目前市面上頭獎獎金及總中獎率最高的遊戲。

今日同步上市「好運發發」每張售價200元，提供高達88個最高獎金8.8萬元；票面設計結合「發」的諧音，以麻將牌「發」、數字「8」與爆米花等好運元素為設計，獎金結構也特別規劃高達88個最高獎金8萬8000元，800元以上的獎項超過27萬個，總中獎率32%。

謝志宏指出，2款新品總獎項超過286萬個，總獎金逾28億元。他同時宣布，8月20日至9月7日將舉辦「刮刮樂千萬回饋祭」活動，只要購買指定期別刮刮樂於活動網站成功登錄，即可立即兌領「超商優惠券」限量200萬張，同時享有刮獎金和登錄領優惠券的雙重好康。

優惠券內容豐富包括CITY系列冰特選拿鐵咖啡、冰精品美式、冰珍珠焙火烏龍奶茶等熱門商品買1送1優惠券，還有7-ELEVEN購物金最高777元，張張登錄張張有獎，優惠券總價值逾6000萬元。