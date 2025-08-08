快訊／台積電再創天價！上漲5元至1185　指數上漲逾120點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股周四（7日）指數漲跌互見，台股繼昨日大漲之後，今（8）日以上漲22.88點、24026.65點開出，震盪走高，指數上漲逾110點，台積電（2330）小漲5元至1185元，再刷天價。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1180元；鴻海（2317）上漲2.5元至197元；聯發科（2454）維持平盤至1355元；廣達（2382）上漲1.5元來到290.5元；長榮（2603）上漲1元至195.5元。

美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場下跌224.48點或0.51％，收在43968.64點；標準普爾500指數下跌5.06點或0.08％，收6340.0點；那斯達克指數上漲73.28點或0.35％，收在21242.7點；費城半導體指數上漲83.4點或1.5％，收5633.7點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 43968.64 ▼224.48 ▼0.51% S&P500 6340.0 ▼5.06 ▼0.08% NASDAQ 21242.7 ▲73.28 ▲0.35% 費城半導體指數 5633.7 ▲83.4 ▲1.5%

