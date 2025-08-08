快訊／台積電再創天價！上漲5元至1185　指數上漲逾120點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股周四（7日）指數漲跌互見，台股繼昨日大漲之後，今（8）日以上漲22.88點、24026.65點開出，震盪走高，指數上漲逾110點，台積電（2330）小漲5元至1185元，再刷天價。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1180元；鴻海（2317）上漲2.5元至197元；聯發科（2454）維持平盤至1355元；廣達（2382）上漲1.5元來到290.5元；長榮（2603）上漲1元至195.5元。
美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場下跌224.48點或0.51％，收在43968.64點；標準普爾500指數下跌5.06點或0.08％，收6340.0點；那斯達克指數上漲73.28點或0.35％，收在21242.7點；費城半導體指數上漲83.4點或1.5％，收5633.7點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|43968.64
|▼224.48
|▼0.51%
|S&P500
|6340.0
|▼5.06
|▼0.08%
|NASDAQ
|21242.7
|▲73.28
|▲0.35%
|費城半導體指數
|5633.7
|▲83.4
|▲1.5%
資料來源：證交所
