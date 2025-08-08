台股平衡基金偏多分散布局跨「關」卡　8檔績效勝大盤

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

川普丟出晶片課稅100%震撼彈，台股「護國神山」受惠在美設廠豁免條款大漲，帶動大盤再度站上2萬4大關，台股平衡型基金採偏多分散布局操作，理柏資訊統計(截至2025/8/7)，台股一般股票平衡型基金近1月平均漲幅達9.4%，近3月逾23%，表現優於加權報酬指數同期間的7.8%、19.3%，其中復華傳家、復華神盾、復華傳家二號、復華人生目標、野村鴻利、野村平衡、群益真善美、第一金中概平衡等8檔基金近1、3月漲幅皆有兩位數，表現相對突出。

進一步觀察上述標的，目前持股水位多有逾6成甚至7成的配置，產業則以半導體、電子零組件、電腦及週邊設備等與AI供應鏈相關之個股為主軸，搭配金融、食品、航運等非電產業布局，掌握台股類股輪動趨勢。

復華傳家基金經理人趙建彰表示，台灣半導體供應鏈憑藉著強大競爭力，預期能將成本轉嫁給客戶，整體產業展望仍保持正向。著眼AI產業前景樂觀及企業獲利持續成長，且近期匯率升值壓力緩解，降低台股大幅修正風險，後續預計仍以偏多持股操作，透過分散布局因應市場變動，兼顧收益及震盪風險。

復華傳家二號基金經理人郭家宏指出，最新景氣對策信號續呈綠燈，領先指標續降、但同時指標仍呈上升，顯示當前國內景氣仍穩定，因此操作策略上仍以能見度高的電子產業為主要配置，另外搭配權值股、成長股及消費性類股做均衡配置。