關稅大海嘯來了！又一自行車大廠宣布「營運到年底」

▲勞動部統計，截至8月15日，全台已有近4000人被實施無薪假。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

關稅海嘯全面衝擊台灣產業，繼瑞昇金屬工業宣布結束營業後，自行車前叉大廠育華工業再拋震撼彈，表示將營運至2025年底，未來不再接新訂單。公司聲明指出，經董事監事會議決議，工廠將於12月31日正式停產，現有庫存商品將以六折優惠清倉，售完即止。

▲育華工業宣布工廠只營運至今年底。（圖／google maps）

美國對台祭出「20%+N」對等關稅，外加新台幣匯率升值的影響，出口導向的傳產產業正面臨前所未有的壓力。工具機、自行車等產業首當其衝，已陸續傳出減產、歇業的消息，形同站在這波產業風暴的「海嘯第一排」。

此前，老牌半導體材料商「瑞昇金屬工業」經營超過半世紀，日前於官網發出公告，因為財務困境8月12日停止營業。

工具機大廠瀧澤科技也因應景氣壓力，宣布自8月22日起實施無薪假「每週五固定休假制」，初步規劃為期三個月，並視訂單情況再做調整。公司強調，這項策略是為了「養精蓄銳」，等待景氣回暖。

根據勞動部最新統計，截至8月15日，全台已有近4000人被實施無薪假，其中91%集中在製造業，半個月內淨增近500人。受美國關稅衝擊的人數高達2388人，比7月底多出653人。其中一家主攻美國市場的汽機車車燈大廠，更一口氣通報412人放無薪假，顯示衝擊已全面擴散。

台灣機械公會直言，美國關稅「疊加計算」，再加上台幣升值，導致台灣機械產品與日、韓相比，價格落差高達20%。不少廠商被迫「做四休三」，產業壓力全面罩頂。公會呼籲政府應放手讓台幣貶值，以挽救出口產業。

