ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

國票金又內鬥！耐斯陳家對陣人旺蔡家　導火線跟樂天有關

成立超過20年的國票金，在國內13家金控獲利敬陪末座，2大民股股東紛爭不斷。

▲成立超過20年的國票金，在國內13家金控獲利敬陪末座，2大民股股東紛爭不斷。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

冰凍三尺非一日之寒，除增資案觸動耐斯、人旺敏感神經，去年股東會上，人旺蔡家就對耐斯派獨董陳惟龍提告，當時旺旺中時媒體集團總裁蔡紹中就以股東身分提案，陳惟龍霸凌經理人，損害公司利益，要對陳惟龍提告。陳惟龍也反擊人旺蔡家是當家鬧事，破壞公司團結，嚴重損害公司治理。二方各執一詞，互不相讓。

國票金是國內唯一一家沒有實體銀行的金控，過去曾多次試圖合併實體銀行，以壯大自身卻功敗垂成，2020年，和日商樂天合資，成立純網銀樂天商銀，未料樂天商銀持續虧損，上（7）月中，樂天商銀虧損已達26‧4億元，預估今年底虧損將達30億元，「面對樂天商銀年底勢必要增資，也讓耐斯陳家、人旺蔡家二方戰火更激烈。」知情人士指出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

耐斯陳家和人旺蔡家早在國票金上屆改選，就已短兵相接。三年前，安泰銀行併購案被耐斯陳家杯葛，陳家和蔡家就正式針鋒相對，隔年，人旺就以陳冠如經營國票創投績效不佳，考績「丁等」為由，拔掉陳冠如國票創投董座職務，甚至還在重訊上直接揭露，絲毫不給耐斯留面子，二派人馬因而正式撕破臉。

府院高層已下令，八大行庫全面備戰明年國票金董監事改選，持股從原先1成提高至近2成。

▲府院高層已下令，八大行庫全面備戰明年國票金董監事改選，持股從原先1成提高至近2成。

當時，耐斯陳家為鞏股國票金經營權，持股一口氣增加到持股上限近10％，和人旺持股10％股權不相上下，雙方就為董事席次、子公司人事安排僵持不下，最後在府院高層出面協調下，人旺持續掌控國際票券，國票證券由人旺、耐斯共治。

但時隔一年，兩大民股又為新一屆改選提前開打，隨著關鍵大股東公股表態後，態勢也逐漸明朗。

兩大民股鬧得不可開交，加上明年又將董監改選，經營權大戰已鳴槍起跑。本刊調查，為一勞永逸解決民股糾紛，國票金關鍵第三方大股東公股已決定出手，不排除在下一屆改選主導經營權。「府院高層已下令，八大行庫全面備戰明年國票金改選，持股從原先一成提高至近二成。」黨政高層私下透露。

至此，公股全面總動員，據券商內部統計，公股近期積極加碼國票金持股，「近一個月來，兆豐金大買國票金逾1.4萬張，第一金也買進7453張，華南永昌買進1477張，國票金近期股價來到每股16元、近一年相對高點，換算下來，公股已砸逾3.6億元買進持股。」一名券商高層透露。

「耐斯陳家、台鋼已和公股聯手，目前泛公股陣營已掌握近四成持股，接下來，就看人旺蔡家、美麗華黃家、領航李家是否有意願坐下來一同協商，討論下屆國票金席次安排，以及旗下子公司人事安排。」知情人士指出。

更多鏡週刊報導
封面故事／不耐二大民股持續角力　公股結盟耐斯台鋼拿國票金
國票金內鬥再起／2大民股為明年改選提前掀波瀾　揭公股加碼國票金背後盤算
國票金內鬥再起1／陳冠如解職案點燃雙邊戰火　耐斯陳家來找來2大咖即刻救援

關鍵字： 鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【拍謝先不要】李多慧拒絕粉絲吃飯邀約！三度「雙手比叉」XD

推薦閱讀

三商壽傳出售！　彭博：財顧啟動市場詢價

三商壽傳出售！　彭博：財顧啟動市場詢價

台灣金融業之間整併不間斷，外媒《彭博社》引述知情人士透露，多次資本適足率（RBC）未達標的三商美邦人壽（2867）考慮出售等選項；知情人士進一步透露，三商美邦人壽透過顧問公司尋求市場上購買其公司的初步意願，此交易案可能引起本土與外商公司的興趣。

2025-08-19 17:13
快訊／大同董座王光祥交棒　三立電視張榮華接任

快訊／大同董座王光祥交棒　三立電視張榮華接任

大同公司(2371)今日召開臨時董事會，推舉三立電視董事長張榮華接任董事長一職，新人事令20日生效。大同表示，現任大同董座王光祥任職期間逐一達成為全體員工調薪、彌補前經營團隊的百億累計虧損、發放股利重大里程碑等，未來仍以董事身分與董事長張榮華引領公司邁向國際，共同再將百年招牌擦亮。

2025-08-19 15:20
PCB概念股哀鴻遍野　1檔妖股飆漲5成後摜跌停

PCB概念股哀鴻遍野　1檔妖股飆漲5成後摜跌停

PCB（印刷電路板）價格持續走揚， 帶動相關概念股短線全面走揚，引起股民熱烈討論，不過漲多甩轎殺盤出籠，富喬（1815）飆漲逾5成後今（19）日竟收跌停，PCB概念股建榮（5340） 收跌逾9%，金居（8358）、南亞（1303）、亞泰金屬（6727）收盤皆跌逾8%，法人指出，PCB概念股一路飆漲，看回不回，乖離過大，修正機率高。

2025-08-19 14:34
輝達傳正為中國設計新AI晶片　外媒爆性能超越H20

輝達傳正為中國設計新AI晶片　外媒爆性能超越H20

根據外媒路透社報導，兩位知情人士表示，輝達正為中國開發一款基於其最新 Blackwell 架構的新型AI晶片，其功能將比目前獲准在中國銷售的 H20 型號更強大。

2025-08-19 17:02
宏達電爆11萬張成交量刷2年半新高　再拉第3根漲停

宏達電爆11萬張成交量刷2年半新高　再拉第3根漲停

宏達電（2498）新品題材燒不停，今（19）日爆出逾11.56萬張成交量名列上市公司成交排行第5大，同時為2023年2月3日、約2年半來新高成交量，股價則為連續第3個交易日拉上漲停，以每股56.7元作收。

2025-08-19 14:22
瀧澤科技170人周休三日股價摜跌停！　公司駁「不是有薪放假」

瀧澤科技170人周休三日股價摜跌停！　公司駁「不是有薪放假」

工具機業者台灣瀧澤科技（6609）遭傳出周休三日「帶薪放假」，今（19）日股價摜跌停，在類股中表現最弱。瀧澤向《ETtoday》指出，公司並非像外傳有薪給假，本周五（22）日起實施無薪假，共170人適用，預計暫行3個月。

2025-08-19 11:55
台積電2奈米晶圓喊價3萬美元　外媒爆採「不打折、不議價」策略

台積電2奈米晶圓喊價3萬美元　外媒爆採「不打折、不議價」策略

根據韓媒《Digital Daily》報導，台積電已將2奈米晶圓報價設定為每片3萬美元，並對所有客戶實施「不打折、不議價」的策略，展現其在先進製程市場的定價主導權。

2025-08-19 11:15
輝達概念股光寶科貼息　電源族群龍頭台達電走疲

輝達概念股光寶科貼息　電源族群龍頭台達電走疲

輝達概念股光寶科（2301）今（19）日除息，每股配發2元，早盤翻黑陷入貼息，跌幅近2%，盤中失守130元整數關卡，開盤20分鐘最低探129.5元。

2025-08-19 10:04
奇鋐秒填息反引爆殺機　盤中翻黑跌逾2%

奇鋐秒填息反引爆殺機　盤中翻黑跌逾2%

高價股奇鋐（3017）今（19）日除息，每股配發9.93元現金股利，開盤秒填，不過隨即引發獲利了結賣壓，至9點半前數度翻黑，跌幅逾2%。

2025-08-19 10:01
主動式ETF新紀錄　00982A花2日填息達陣

主動式ETF新紀錄　00982A花2日填息達陣

首檔配息的主動式ETF群益台灣強棒（00982A）於今（19）日早盤上攻到12.91元，花了兩天時間完成填息，00982A昨（18）日除息，每股配發現金股利0.236元，除息參考價為12.55元。

2025-08-19 10:24

讀者迴響

熱門新聞

PCB概念股哀鴻遍野　1檔妖股飆漲5成後摜跌停

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

快訊／PCB妖股驚爆逾千萬元違約交割　今年第8起

三商壽傳出售！　彭博：財顧啟動市場詢價

房貸拉「緊」報！預售屋爆解約潮　3銀行還有額度免排隊

關稅大海嘯來了！又一大廠宣布「營運到年底」

宣布做四休三　瀧澤科技發布重訊

兆豐銀涉詐戶存不到千元今起可關帳　聯邦銀ATM下周實施2新制

美商務部長證實：擬以晶片法案補助換Intel股份

經濟部：台灣停用核電　電價仍比日本、韓國便宜

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366