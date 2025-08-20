國票金又內鬥！耐斯陳家對陣人旺蔡家　導火線跟樂天有關

▲成立超過20年的國票金，在國內13家金控獲利敬陪末座，2大民股股東紛爭不斷。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

冰凍三尺非一日之寒，除增資案觸動耐斯、人旺敏感神經，去年股東會上，人旺蔡家就對耐斯派獨董陳惟龍提告，當時旺旺中時媒體集團總裁蔡紹中就以股東身分提案，陳惟龍霸凌經理人，損害公司利益，要對陳惟龍提告。陳惟龍也反擊人旺蔡家是當家鬧事，破壞公司團結，嚴重損害公司治理。二方各執一詞，互不相讓。

國票金是國內唯一一家沒有實體銀行的金控，過去曾多次試圖合併實體銀行，以壯大自身卻功敗垂成，2020年，和日商樂天合資，成立純網銀樂天商銀，未料樂天商銀持續虧損，上（7）月中，樂天商銀虧損已達26‧4億元，預估今年底虧損將達30億元，「面對樂天商銀年底勢必要增資，也讓耐斯陳家、人旺蔡家二方戰火更激烈。」知情人士指出。

耐斯陳家和人旺蔡家早在國票金上屆改選，就已短兵相接。三年前，安泰銀行併購案被耐斯陳家杯葛，陳家和蔡家就正式針鋒相對，隔年，人旺就以陳冠如經營國票創投績效不佳，考績「丁等」為由，拔掉陳冠如國票創投董座職務，甚至還在重訊上直接揭露，絲毫不給耐斯留面子，二派人馬因而正式撕破臉。

▲府院高層已下令，八大行庫全面備戰明年國票金董監事改選，持股從原先1成提高至近2成。

當時，耐斯陳家為鞏股國票金經營權，持股一口氣增加到持股上限近10％，和人旺持股10％股權不相上下，雙方就為董事席次、子公司人事安排僵持不下，最後在府院高層出面協調下，人旺持續掌控國際票券，國票證券由人旺、耐斯共治。

但時隔一年，兩大民股又為新一屆改選提前開打，隨著關鍵大股東公股表態後，態勢也逐漸明朗。

兩大民股鬧得不可開交，加上明年又將董監改選，經營權大戰已鳴槍起跑。本刊調查，為一勞永逸解決民股糾紛，國票金關鍵第三方大股東公股已決定出手，不排除在下一屆改選主導經營權。「府院高層已下令，八大行庫全面備戰明年國票金改選，持股從原先一成提高至近二成。」黨政高層私下透露。

至此，公股全面總動員，據券商內部統計，公股近期積極加碼國票金持股，「近一個月來，兆豐金大買國票金逾1.4萬張，第一金也買進7453張，華南永昌買進1477張，國票金近期股價來到每股16元、近一年相對高點，換算下來，公股已砸逾3.6億元買進持股。」一名券商高層透露。

「耐斯陳家、台鋼已和公股聯手，目前泛公股陣營已掌握近四成持股，接下來，就看人旺蔡家、美麗華黃家、領航李家是否有意願坐下來一同協商，討論下屆國票金席次安排，以及旗下子公司人事安排。」知情人士指出。

