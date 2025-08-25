國防預算將增　龍德造船約84%訂單來自艦艇與公務船最受惠

▲龍德造船逾八成訂單是艦艇與公務船。（圖／記者湯興漢攝）

記者張佩芬／台北報導

總統賴清德表示明年國防預算將增至GDP3%，後續更表示至2030年將比照北約國家往5%靠攏，手上訂單約49%是艦艇，35%是公務船的龍德造船(6753)最受惠，今(25)日股價漲停，單日上漲11.50元，收盤價126.5元。

龍德高階指出，目前公司手上主要有5艘高效能艦艇後續艦與6艘佈雷艇訂單，預計明年開始陸續交船。公司已完成研發的無人船，軍方有傳出將辦理招標，目前公司等候招標中。

龍德今年上半年營收23.60億元，營業利益3,84億元、稅後淨利2.23億元，年減53%，EPS1.97元。獲利衰退主要第二季單季認列近1億元的匯兌損失。

龍德在去年年底的法說會曾經指出，海巡署規劃「海域維權海巡艦艇建造計劃」，預估經費612.3億元，龍德造船長期發展策略重心放在台灣國防及公務船舶工業，開拓台灣建造國防及公務船舶國際市場，國防及公務船舶是造船市場中重要的一塊不受景氣影響的市場，但必須具備特定能力、經驗及實績方能進入的市場。

「海域維權海巡艦艇建造計劃」，規劃建造2艘8000噸巡防艦、10艘2000噸巡防艦及14艘300噸巡防艇、14艘100噸巡防艇，預估建造期程為民國115年到122年，要以8年時間建造四型共40艘艦艇。