21萬股民注意！統一00981A改為季配息　明年3／2公布配息預估

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

21萬股民注意，為滿足投資人對現金流需求，主動統一台股增長（00981A）經金管會核准進行收益分配頻率調整，由原本的年配息改為季配息，除息月份也將改為每年的3、6、9、12月，根據00981A調整後的首次收益分配時程，預計於明(2026)年3月2日公布預估配息金額、3月13公布實際配息金額，並於3月17除息，投資人參與00981A首次配息的最後買進日為3月16日，配息收益預估於4月10日入帳。

今（26）日大盤創下28590點新高，00981A股價上漲0.52元或漲幅1.52%，以16.75元收盤新高。統一投信強調，00981A投資策略仍聚焦追求成長型股票資本增值，非以高股息為投資主軸，竭力為投資人爭取超額報酬，00981A收益分配機制旨在提供投資人ETF淨值增長的分紅機會，00981A收益分配機制調整僅為配息頻率改變，將原本的年配息收益分為四個季度發放，提供投資人更靈活的現金流規劃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

00981A為規模最大、受益人數最多的主動式ETF。統一投信官網統計至12月24日數據顯示，00981A規模達到487.07億元，為唯一一檔規模超過400億元的主動式ETF，根據集保12/19資料，00981A受益人數已達到21.01萬人。

統一投信表示，不想賣出手上部位卻又希望較快獲得部分收益的投資人， 00981A改為季配息後，將縮短投資人等待參與配息的時間，對於不需要現金流或追求資本增值最大化的投資人，建議善用各大券商的股息再投入機制，將獲得的配息收益再滾入投資資本中，有機會加速資產累積。

統一投信表示，00981A保管銀行為彰化銀行，若將配息帳戶設定為彰銀，還可免除10元跨行匯款手續費，讓配息完整入帳。

統一投信表示，投資人可以觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據，選擇ETF及參與配息時，需留意基金配息率不代表實際報酬率。金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動，ETF除息後，配息金額也會從淨值扣除，使淨值出現較大變動。