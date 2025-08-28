全台地熱探勘大突破！宜蘭鑽抵4000公尺　中油還要再鑽一口

▲台電宜蘭仁澤地熱。（圖／資料照）



記者許力方／台北報導

經濟部地質調查及礦業管理中心（地礦中心）近日宣布，國內地熱探勘取得重大突破。全台十大地熱潛能區中北宜花東五大高潛力區約占全台八成，目前發展重點鎖定「蘭陽溪地熱區」，已經完成施測大地電磁探勘，中油團隊並鑽抵深度4000公尺，規劃今年會在宜蘭冬山再鑽一口井，以掌握地熱潛能。

地礦中心表示，宜蘭被視為全台深層地熱潛勢最高的地區，已建有清水地熱電廠，並有仁澤、土場電廠開發中。政府已加大在蘭陽溪上游的探勘力道，上周完成的空載大地電磁探勘，是今年新引進的設備，希望能找出高溫且豐沛的地熱源頭。

台灣地質複雜、地形險峻，地熱探勘難度高。地礦中心已由傳統地面調查，擴展至空中重力磁力聯測，透過岩石密度與磁性異常辨識熱儲層。近期更引進加拿大 MobileMT 空載大地電磁技術，於蘭陽溪中上游施測，可解析地下一公里內熱源分布。配合地質調查與構造分析，逐步建立深部熱儲模型。

地礦中心指出，大屯山馬槽地區在火成岩與沉積岩交界處測得245℃高溫蒸汽，展現優異潛力；花蓮瑞穗地區則發現175℃熱水上湧通道，具穩定供能前景；台東海端與延平亦量測到150℃高溫。經濟部正加速開發宜蘭土場案場，並探勘員山、冬山區域，同時推動台東知本與金崙電廠計畫。相關調查成果已公開於「地熱探勘資訊平台」，落實資訊透明，獲得社會支持。

今年地礦中心將同步推進全台15處具潛力的探勘場址。台灣地熱資源涵蓋火山區、變質岩帶與沉積岩區，具有24小時基載供電特性。

中油與中研院合作員山深層地熱研究井，中油透露，日前已經鑽抵目標深度4000公尺（實際達4018公尺），為中油鑽井隊自行鑽鑿，也是全台第一口探勘深度超過3000公尺地熱井，針對蘭陽平原北部地熱的初步分析，預計一個月後出爐；中油並規劃，宜蘭冬山今年還會再鑽鑿一口深層地熱探勘井。