ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

全台地熱探勘大突破！宜蘭鑽抵4000公尺　中油還要再鑽一口

▲▼台電宜蘭仁澤地熱啟用。（圖／台電）

▲台電宜蘭仁澤地熱。（圖／資料照）

記者許力方／台北報導

經濟部地質調查及礦業管理中心（地礦中心）近日宣布，國內地熱探勘取得重大突破。全台十大地熱潛能區中北宜花東五大高潛力區約占全台八成，目前發展重點鎖定「蘭陽溪地熱區」，已經完成施測大地電磁探勘，中油團隊並鑽抵深度4000公尺，規劃今年會在宜蘭冬山再鑽一口井，以掌握地熱潛能。

地礦中心表示，宜蘭被視為全台深層地熱潛勢最高的地區，已建有清水地熱電廠，並有仁澤、土場電廠開發中。政府已加大在蘭陽溪上游的探勘力道，上周完成的空載大地電磁探勘，是今年新引進的設備，希望能找出高溫且豐沛的地熱源頭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣地質複雜、地形險峻，地熱探勘難度高。地礦中心已由傳統地面調查，擴展至空中重力磁力聯測，透過岩石密度與磁性異常辨識熱儲層。近期更引進加拿大 MobileMT 空載大地電磁技術，於蘭陽溪中上游施測，可解析地下一公里內熱源分布。配合地質調查與構造分析，逐步建立深部熱儲模型。

▲▼宜蘭地熱 。（圖／經濟部）

地礦中心指出，大屯山馬槽地區在火成岩與沉積岩交界處測得245℃高溫蒸汽，展現優異潛力；花蓮瑞穗地區則發現175℃熱水上湧通道，具穩定供能前景；台東海端與延平亦量測到150℃高溫。經濟部正加速開發宜蘭土場案場，並探勘員山、冬山區域，同時推動台東知本與金崙電廠計畫。相關調查成果已公開於「地熱探勘資訊平台」，落實資訊透明，獲得社會支持。

今年地礦中心將同步推進全台15處具潛力的探勘場址。台灣地熱資源涵蓋火山區、變質岩帶與沉積岩區，具有24小時基載供電特性。

中油與中研院合作員山深層地熱研究井，中油透露，日前已經鑽抵目標深度4000公尺（實際達4018公尺），為中油鑽井隊自行鑽鑿，也是全台第一口探勘深度超過3000公尺地熱井，針對蘭陽平原北部地熱的初步分析，預計一個月後出爐；中油並規劃，宜蘭冬山今年還會再鑽鑿一口深層地熱探勘井。

▲▼宜蘭地熱 。（圖／經濟部）

關鍵字： 地熱中油宜蘭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

推薦閱讀

台船公司董事長黃正弘請辭獲准　借調期滿將歸建成大

台船公司董事長黃正弘請辭獲准　借調期滿將歸建成大

台船公司(2208)今日宣布，董事長黃正弘在家庭因素考量下，決意於借調期滿前歸建成功大學，因此請辭董事長，並已獲准。

2025-08-27 17:12
赴美投資熱潮　王道銀美國華信子行搶商機

赴美投資熱潮　王道銀美國華信子行搶商機

金管會主委彭金隆今（27）日前往王道銀（2897）視察無障礙環境，王道銀董事長駱怡君受訪時表示，川普利用加徵關推動美國製造，資金湧入刺激美國經濟表現，王道銀在美國設有子行華信銀行，會積極把握這波商機，更好的服務這些台商的需求。

2025-08-27 16:16
揚秦上半年繳三率三升成績　旗下炸雞大獅美國首店年底開幕

揚秦上半年繳三率三升成績　旗下炸雞大獅美國首店年底開幕

連鎖早餐店「麥味登」母公司揚秦國際企業（2755）今日召開法人說明會，總經理林麗玲於法說會前表示，揚秦今年上半年營收大幅成長，繳出「三率三升」的佳績，展現穩健經營成果。上半年營收及獲利均創上櫃以來歷史新高，EPS為3.45元，較去年同期2.63元增加0.82元。

2025-08-27 14:23
1張賺逾24萬　廣達林百里「金孫」達明盤中狂飆58%

1張賺逾24萬　廣達林百里「金孫」達明盤中狂飆58%

輝達（NVIDIA）財報公告前夕，興櫃AI機器人股達明（4585）挾「富爸爸」、母公司廣達（2382）董事長林百里站台效應，今（27）日開高走高，午盤後再爆多單加持，股價飆漲58.98%或243.38元至656元，相當於抱一張賺逾24萬元，成為全場最飆股。

2025-08-27 13:53
5到7月中國輸美電商貨年減16%　輸歐洲年增6%

5到7月中國輸美電商貨年減16%　輸歐洲年增6%

供應鏈諮詢公司Aevean的數據顯示，今年5月至7月，美國接收了中國電子商務出口的15%，較去年同期下降了16%，電子商務的交易量已經轉移到了歐洲，5到7月，該地區獲得了27%的出口，年增6%。今年5月，美國對中國取消了800美元以下小包裹免稅入境辦法，自本月29日開始，美國將這項辦法擴大到各國。

2025-08-27 15:01
台達電再刷新天價　盤中觸及730元「漲幅逾6％」

台達電再刷新天價　盤中觸及730元「漲幅逾6％」

電源供應器大廠台達電（2308）由於受惠AI伺服器電源需求利多，近日股價狂漲，近月已連創新高，今日盤中更達730元新天價，上漲45元，漲幅達6.5％。

2025-08-27 11:49
中國股市慢牛變快牛　一表看陸股包辦海外ETF漲幅前十大

中國股市慢牛變快牛　一表看陸股包辦海外ETF漲幅前十大

陸股近期漲勢凌厲，昨（26）日深、滬兩大指數續持續上揚，陸股相關ETF也包辦了近期海外ETF漲幅前十名，市場法人表示，中國股市近期擺脫上半年的疲軟走勢，外資帶領市場資金回流，整體投資信心獲得提振，中國經濟景氣可望回穩，深証中小板指數由於具產業新、財報佳、資金多的優勢，更值得投資人留意投資契機。

2025-08-27 11:49
關稅衝擊青年就業　勞動部加碼尋職獎勵最高4.8萬

關稅衝擊青年就業　勞動部加碼尋職獎勵最高4.8萬

勞動部宣布從9月1日推動「支援青年就業計畫」，相較原「初次尋職青年穩定就業計畫」的適用對象，由失業90日放寬至失業60日即可申請參加計畫，目的在於讓政府資源及早介入協助青年，避免國際經貿因素導致初入職場的尋職青年成為長期失業者；另外同時提高初次尋職青年就業意願，將尋職津貼每月5,000元，提升到6,000元，加碼最高發給4.8萬元，讓青年可安心尋職並順利就業。

2025-08-27 11:09
廣達「小金孫」達明下月轉上市　股價今衝高「漲幅27%」

廣達「小金孫」達明下月轉上市　股價今衝高「漲幅27%」

廣達集團旗下AI協作機器人大廠達明機器人（4585）26日舉行上市前業績發表會，廣達集團董事長林百里更親自參加，高喊金孫達明要上市登大人！達明機器人今日股價受到激勵，漲幅達27%，最高來到525元。

2025-08-27 10:35
軍工股千億商機！國防展9月登場　漢翔領軍帶量奔漲停

軍工股千億商機！國防展9月登場　漢翔領軍帶量奔漲停

台北國際航太暨國防工業展將於9月18日到20日登場，將帶動千億元商機，美國打造「非紅供應鏈」，邀請台灣無人機供應鏈組國家隊赴美投資，此供應鏈國家隊由漢翔（2634）領軍，今（27）日股價以中高平盤開出，就直奔54.6元漲停價位，開盤不到半個小時成交量就來到6.5萬多張，雷虎（8033）延續昨（26）日強勢表現，漲幅7.76%，來到173.5元，龍德造船（6753）、寶一（8222）等漲幅逾3%。

2025-08-27 10:14

讀者迴響

熱門新聞

今彩539頭獎一晚開出4注　每位幸運兒分得600萬

高鐵停用台灣Pay　財金公司急發3點聲明

罕見！4大會計師事務所今年「經理級以上」高管晉升　衝破700人

投資眼光放遠　粉專教4招「攻略高薪工程師」

宜蘭規模6.0地震！台積電曝廠區狀況

1張賺逾24萬　廣達林百里「金孫」達明盤中狂飆58%

國泰未來保險體驗日9/24登場　「技術+場景+人性」重新定義台灣保險科技

台積電、鴻海率先採用　輝達曝RTX Pro伺服器應用名單

北台灣6.0地震！台電說明最新供電狀況　核電皆無異常

鴻海低調布新局　38億打造高雄電車基地

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366