台積電亞利桑那州廠建全新工業再生水廠　水回收率有望達9成以上

▲台積電亞利桑那州廠工業再生水廠設計示意圖。（圖／台積電提供）

記者高兆麟／台北報導

台積電亞利桑那州廠於本月正式動土開始建造占地 15 英畝的工業再生水廠（IRWP）。台積電表示，該廠旨在實現「近零廢水排放（Near Zero Liquid Discharge）」，意即每一滴水幾乎都可以循環再利用。初期運作時，廠房的水回收率可達 85%，並計劃逐步提升至 90%甚至更高。

台積電表示，這座工業再生水廠不僅展現了台積電對永續經營的承諾，也呼應了 2025 年世界水資源週（8 月 24 日至 28 日）的主題。

台積電說明，這座工業再生水廠將把工業廢水轉化為符合晶片製造過程所要求的「超純水」標準。超純水主要用於清除可能導致半導體晶圓缺陷的微小顆粒，尤其在生產先進技術晶片時更為重要，例如台積電亞利桑那州晶圓廠所製造的 4 奈米晶片。

台積電亞利桑那州廠總經理 Rose Castanares 表示：「我們之所以選擇鳳凰城作為在美國設立營運據點的地點，其中一個重要原因是州政府與市政府周密且審慎的規劃，包括制定了一項為期百年的供水計劃。我們深知水資源在這片地區始終是備受關注的議題，因此承諾在自然資源的使用上，特別是水資源方面，成為一個負責任的企業鄰居。我們的工業再生水廠『近零廢水排放』設計不僅是TSMC Arizona 綠色製造計劃的展現，更體現了我們對於節水與資源永續利用的堅定承諾，從而確保水資源穩定供應，以滿足鳳凰城日益蓬勃發展的社區需求。」

▲台積電亞利桑那州工業再生水廠動土。（圖／台積電提供）



鳳凰城市長 Kate Gallego 表示：「這項計劃展現了鳳凰城如何在追求成長與創新之際，仍能有效保護我們最珍貴的資源—水。位於台積電廠區的工業再生水廠不僅將經濟發展與鳳凰城對水資源安全的承諾緊密結合，也成為高價值且永續投資的典範。透過大規模的水資源回收與節約，我們既支持先進製造業及其所帶來的優質就業機會，又保護了沙漠環境與當地社區，同時為子孫後代創造一個更具韌性的未來。」

台積電目前在台灣已有多座已在運作中的工業水處理廠，並於 2022 年達成一項重要里程碑，成為全球首個在先進半導體製程中成功應用工業級再生水的企業。位於 TSMC Arizona 廠區的工業再生水廠，其設計融入了台灣廠房設施的設計特色，同時也將鳳凰城水質的獨特性納入考量。與台灣的水質相比，最大的差異在於水的硬度，鳳凰城的水含有較高濃度的鎂和鈣。

台積電推行全面性的節水策略，並與聯合國永續發展目標保持一致。台積電將「於 2030 年前全球水資源正效益達成率 65%以上」列為重要目標之一。水資源正效益是指透過積極的節水概念，促進水資源的永續管理與恢復。這包含採用各種措施與技術，以減少用水量、改善水質，並提升水資源的可用性。