亞太區家族辦公室數量6年間增六倍　私募股權兩類資產受歡迎

記者巫彩蓮／台北報導

根據PREQIN公布的《2025年亞太區家族辦公室》報告顯示：自2019年以來，亞太地區的家族辦公室數量增長了六倍，2019年至2025年間，亞太地區家族辦公室在全球所佔的比例從17%上升至22%，預計到2030年將有高達5.8兆美元的跨代財富轉移，私募股權、房地產仍然是亞太區家族辦公室最青睞的資產類別。

富蘭克林旗下Lexington Partners總裁Wilson Warren（威爾·沃倫）受訪時表示，私募股權二級市場已從早期的「小眾產業」成長為市場規模每年約1500億至1600億美元的潛力市場。二級市場的成長主要有兩個驅動因素：首先，投入私募股權的資金總量在過去30年裡以每年約20%的速度增長。其次，出售私募股權資產的「周轉率（turn rate）」也顯著提高。

早期，出售私募股權持股的投資者比例不到1%，但現在這個數字已接近12%。目前，私募股權投資者LP面臨著流動性需求，尤其是在2022年利率大幅升高後，私募股權分紅率下降、投資組合的現金分配無法滿足投資者的承諾，推動了對流動性的需求。此外，二級市場也為普通合夥人GP提供了新的機會。

過去，二級市場的交易往往是為了幫助管理公司渡過難關或維持團隊運作，交易價格通常會打折；然而，現在的交易更傾向於處理基金中的「贏家資產（winner）」，普通合夥人GP可以利用「延續基金（continuation vehicle）」將最優質的資產從舊基金轉移到新基金，為原始投資者提供流動性，同時也能繼續管理這些有潛力的資產。這也反映了二級市場可以幫助普通合夥人將優質資產變現的工具。總體而言，二級市場的增長不僅是由於金融需求所驅動，更代表了私募股權行業的成熟與創新。



富蘭克林證券投顧研究部資深副總經理羅尤美表示，以往私募股權僅開放給退休基金 (Pension Funds)、大學與基金會等捐贈基金(Endowments)、保險公司 (Insurance Companies)等資金龐大、高度專業且可以長期投資的超大型機構法人，但近年隨著家族辦公室(Family Offices)的興起，也成為家族財富傳承的工具。隨著二級私募股權市場的成熟、交易量上升，以及投資門檻降低後、更具流動性與透明度的基金架構，非常適合作為私募投資的入門。

