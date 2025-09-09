ET民調／貨物稅減徵恐衝擊運具電動化進程　82.2% 民眾支持恢復新購電動機車補助3000元

▲82.2% 民眾支持恢復新購電動機車補助3000元 。（圖／ETtoday東森民調雲）

記者陳弘修／台北報導

立法院三讀通過《貨物稅條例》第 12 條之 5 修正案，確定汽機車汰舊換新減徵貨物稅措施延長至 2030 年底，汽車汰舊換新最高可減徵新台幣 10 萬元，燃油機車汰舊換新最多可減免 6 千元。雖然外界評估此次修法主要目的是減緩車市冷淡與刺激買氣，但備受關注的焦點之一還包括新購機車亦可減徵貨物稅 2,000 元，環保團體和基層車行對此也發出不同的反彈聲浪。

綜合目前不同的意見，在機車貨物稅減徵的政策背景下，基層電動機車行仍呼籲經濟部提供機車行銷售電動機車獎勵金，以鼓勵機車行轉型並協力推廣電動機車，但對於此次修法未再給予平衡補貼，業者仍憂心當燃油車的價格比電動車便宜時，消費者很有可能轉向購買油車，如果這個現象發生反而會抵銷政府推動多年的電動化政策成果。

至於環團方面，則是有聲音期盼環境部可以持續鼓勵更多民眾使用電動機車，推動台灣運具電動化順利轉型，進而減少空氣污染、提升空氣品質。

為瞭解民眾對於貨物稅減徵、運具電動化政策、以及政府應實施配套作為的看法，《ETtoday東森民調雲》也進行調查。根據最新出爐的調查結果，有高達 82.2% 的民眾表態支持環境部恢復新購補助電動機車 3,000 元，其中， 46.9% 民眾表示非常支持，認為能讓市場公平競爭、消費者受益、減少空汙； 35.3% 表示還算支持，但要看市場及政策細節。

值得注意的是，有 13.8 % 的民眾表態應有更好的政策；4.0% 的民眾表示沒有意見或不知道。

《ETtoday東森民調雲》此次的調查時間為 2025 年 9 月 1 日至 9 月 5 日。調查對象為全國 22 縣市 18 歲以上的民眾，方式為 EDM 網路問卷，回收有效樣本數為 2,484 份，在 95% 信賴區間內，抽樣誤差為 ±1.97% 。