0050拆分後更旺！抱緊台積電閃過台泥　還原股價再創高

非農就業數據爆冷，市場預期美國9月降息已無懸念，今（8）日台股大盤先由台積電(2330)領漲，雖尾盤回落收平，元大台灣50（0050）仍在其他成分股支持下，改寫盤中新高。法人分析，美科技大廠營運展望一再確認AI趨勢無虞，加上美國進入降息循環後資金回流，勢將優先回補權值股將，市值型ETF表現可期。

法人指出，美國最新非農就業數據大幅轉弱，推升降息預期，將引導資金回流新興市場，台股電子權值股高度參與AI成長趨勢，將是主要買超標的。統計今年以來外資買賣超狀況，4大電子權值股台積電、鴻海(2317)、聯發科(2454)、台達電(2308)均已由賣轉買，台積電、鴻海第三季以來更分別獲外資逾千億買超。

觀察近五年台股上漲年度，上市50大權值股市值年增率均逾2成，顯示台灣龍頭企業的成長力十分可觀。且自2015年以來十個年度，臺灣50指數已有6個年度領先大盤，資金聚焦重點權值股趨勢較2003年至2013年更為顯著。

8日市值型ETF指標0050漲幅近1%，而台股主動式ETF相對落後，反映權值股帶頭表現，以及部分主動式ETF集中操作個股本益比可能已高，市場追價意願較為薄弱。

法人進一步指出，0050挑選上市市值前50大權值股，會隨著時代自動汰弱留強，近期台泥(1101)因市值衰退而被指數剔除就是實例，幫助投資人避免存錯單一個股風險。0050過去20年歷經三個趨勢，如2000年網路時代主要持股為台積電、中華電、聯電；2010年智慧型手機時代則是鴻海等概念股市值顯著成長。2020年進入AI應用時代，聯發科、廣達(2382)、台達電等扮演要角，顯示台灣50指數持續參與台股主流，不會錯過成長潛力。

0050今年來調降費用率與分割後熱度高，截至9/5當周投資人數達146.9萬人，再創歷史新高，未來隨著規模持續成長，0050費用率將持續調降，有助長期複利成長。

