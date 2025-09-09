台驊8月營收15.68億元、月減9.2%　區域市場動能分化使海運營收呈現調整

▲台驊總經理顏益財。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

台驊控股（2636）今日公告2025年8月合併營收為新台幣15.68億元，較2025年7月減少9.2%，較2024年同期減少40.05%。累計2025年1至8月合併營收為145.39億元，年減13.34%，

台驊表示，海運營收為新台幣8.3億元，月減13.89%。主要受到歐洲線市場持續承壓影響，需求有限且艙位供給充裕，拖累整體收益；美國線雖有貨量支撐，但8月運價維持低檔，對營收挹注有限。整體而言，區域市場動能分化，使海運營收呈現調整。

台驊也指出，空運營收為新台幣4.85億元，月增1.17%，主要受東南亞與台灣電子產品出貨支撐。中歐鐵路營收為新台幣6,570萬元，月減32.84%，受地緣政治與關務政策不確定性影響，專案貨運需求出現明顯調整，市場動能相對放緩。內貿物流營收為新台幣1.88億元，月增0.74%，在客戶結構優化與電商物流需求下維持穩健。

台驊說明，近期全球航運與物流市場呈現差異化發展，東南亞需求表現相對穩健，其中越南與菲律賓出口動能持續良好，對區域市場形成支撐；泰國與柬埔寨則增長幅度有限。中國出口在 2025 年仍受到產業鏈轉移、美中政策不確定性與全球需求波動的多重影響，航線配置與出口結構正處於調整階段。

台驊也表示，美國市場在八月因需求放緩與艙位供給增多，運價維持低檔，市場表現承壓。進入九月後，隨著航商啟動一般運價調整措施（GRI），行情出現回升，後續能否隨備貨需求延續，將是市場關注的焦點。歐洲方面，經濟持續受到通膨與消費力不足壓抑，進口需求偏弱，新增運力難以完全被吸收，使得運價表現仍承壓，維持在低檔區間。九月初各主要航線的運價走勢已呈現分化，美國線出現回升，歐洲線則持續承壓，反映出市場結構正逐步調整。

中歐鐵路方面，雖受俄烏局勢與歐亞關務政策影響，但運行仍維持穩定，需求以專案型貨運為主，市場表現相對平穩。美中之間的貿易互動仍是市場高度關注的焦點，相關政策走向可能影響供應鏈布局與出貨節奏。

展望未來，台驊認為，市場走勢將受到多重因素交互影響，包括美中貿易政策的進展、歐美零售商庫存調整的速度、航商艙位與運價動態，以及東南亞出口動能的持續性。整體而言，全球物流產業正展現出需求多元化、運力穩定化與區域化深化的特徵，市場發展將持續朝向均衡與多元方向推進。