石破茂閃辭不改軍備擴張政策方向　00949成分股表現勁揚

日本首相石破茂於9月7日請辭，執政黨預定10月初選出新任黨魁與首相人選。外界關注繼任者的國防與經濟政策，但法人指出，日本提升防衛能力已成跨黨派共識，政策不會因政局更迭而逆轉。市場普遍看好無論由高市早苗或小泉進次郎出線，軍備擴張方向都將延續。

日本防衛省在8月底送交8.8兆日圓（約600億美元）的2026年度預算案，金額創下歷史新高，重點放在無人系統、長程飛彈及沿岸防禦建設，展現加強「反擊能力」的決心。另一方面，日本也加快軍售腳步，三菱重工近日拿下澳洲100億澳幣（約65億美元）巡防艦合約，成為2014年解除軍品出口限制以來最大宗訂單，為造艦產業鏈與上游供應商奠定穩固訂單基礎。日本並規劃最快於2026年在九州部署射程超過千公里的長程飛彈，可涵蓋北韓與中國沿岸戰略要地，地緣防衛佈局再度升級。

法人分析，地緣風險升溫與軍備需求推動下，日本國防產業正邁入新一輪上升期。以三菱重工為例，今年以來股價已大漲逾68%，成為軍工題材最受矚目的焦點之一。三菱重工同時也是00949復華日本龍頭ETF 的前十大成分股之一，投資人透過 00949將可直接參與日本軍工產業成長紅利。

00949復華日本龍頭ETF 精選具護城河優勢的龍頭企業，涵蓋製造、科技與消費娛樂等關鍵產業，能兼顧成長性與防禦性，全面參與日本結構性改革與經濟復甦。法人強調，日本市場正迎來結構性機會，近期日股持續上揚，00949憑藉多元配置與穩健基本面，網羅多種熱門主題，是投資人進場日本的核心工具。短線震盪時，更是提前布局的最佳時機。