高配息、填息快　00768B人氣衝上外資買超王

財經中心／綜合報導

美債ETF人氣王復華20年美債（00768B）傳捷報！自8月19日除息後，僅歷時12個交易日即完成填息，讓投資人既能領債息，又能守住本金。

00768B今年8月起首度轉為「季配息」，單季每單位配發1.24元，年化配息率近10%，不僅刷新美債ETF紀錄，也明顯高於非投等債ETF平均約7%的水準，穩坐8月債券ETF配息王。同時，其年化配息率亦遠超台灣高股息ETF平均約6%水準，甚至與元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）等人氣高股息ETF並駕齊驅，顛覆市場對「美債穩健但不高息」的既定印象。

00768B高配息效應持續吸引資金湧入，人氣直線飆升，CMoney統計（截至9月5日），00768B今年來規模大增逾28億元，成功擠進債券ETF規模成長前十大，並登上美債ETF規模成長王。

外資也同步加碼，玩股網數據顯示（截至9月5日），外資近十日買超逾6萬張，力壓元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）等同類商品，更勝國泰永續高股息（00878）等人氣高股息ETF，躍居外資買超ETF排行榜首位，顯見其高配息魅力。

00768B下次配息時間將落在11月，法人預期「高息續航力」仍是吸引資金的最大亮點。由於00768B過去六年未曾配息，帳上累積龐大債息。截至9月4日，淨值中仍留有逾3.4元未實現利息收入(B1項目)，以本次單季1.24元配發推算，只要利率環境未明顯反轉，現有債息足以支撐三季，短期高配息動能可望延續。

展望後市，隨美國就業數據轉弱，市場對聯準會9月降息的預期升高。法人分析，長天期美債ETF對利率走向高度敏感，一旦降息循環啟動，將推升債券價格並帶來資本利得。投資人若看好未來降息趨勢，可採分批布局並耐心持有，有機會兼顧收益與潛在價差。

