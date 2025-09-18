黃金挑戰新高之路 渣打銀：上檔阻力落在3760美元

美元貶值、財政、貨幣與地緣政治等多重因素推動下，黃金突破了長達四個月的盤整區間，渣打銀行北亞區首席投資總監鄭子豐認為，黃金並比預期更早地突破了每盎司3500美元的目標價，未來在財政、貨幣、地緣政治和匯率等多重因素的推動下，黃金價格將可能延續「高檔盤旋」(higher for longer)的走勢，上檔阻力位落在3760美元附近。

破壞式創新來了！ 教授籲：投資組合該留2%給比特幣

2017年台北科技大學教授吳牧恩參與校務基金投資委員會，建議以定期定額方式買進0050；期間歷經疫情大跌，校務基金帳面一度虧損上千萬元，但因堅持不停扣，持續買進結果，最後績效證明一切。這段過程也成為他日後投資信念，操作風格因此轉變。

數學聰明腦也曾破產 北科大教授做對一事翻身財務自由

台北科技大學教授吳牧恩，10多年前用100萬元本金，槓桿操作到2,000萬部位，後來爆發歐債危機，輸光了所有積蓄。這場驚風暴，讓他徹底體悟，投資勝負關鍵在資金管理，這也成了他日後翻身的起點。現在他將投資與投機部位嚴格區分，且已能靠著投資帶來的穩定金流，支撐家庭生活。

華邦電爆41萬張大量漲停！ 資金瘋湧4檔記憶體概念股3亮燈

記憶體業者挾漲價優勢表現活躍，4檔概念股華邦電（2344）、力積電（6770）、南亞科（2408）與旺宏（2337）至10點半以前皆飆出逾10萬張成交量，其中以華邦電湧逾41萬張大量攻上漲停最亮眼，居上市公司成交王。

董座太老實！喊「與碳化矽封裝無直接關係」 漢磊嘉晶跌逾半根

法說會變法會慘案再現！遭市場點名「碳化京封裝題材股」的化合物半導體廠漢磊（3707）及嘉晶（3016）17日法說，漢磊暨嘉晶董事長徐建華脫口「沒有直接關係」引爆賣壓，漢磊、嘉晶今（18）日盤中雙雙跌逾半根。

2.7萬股民垂淚 虎航每股配6.05元慘貼息

擁有2.7萬股民的台灣虎航（6757）今（18）日除息，每股配6.05元、盈餘分配率超過9成以上，為航空股中配發率最高，不過開盤不到2分鐘就陷入貼息，投資人垂淚。

26萬股民注意！00918每股配0.52元今除息 填逾2成

資產規模830億元、受益人數26.3萬人大華優利高填息30（00918）於今（18）日除息0.52元，昨（17）日收盤價為22.93元，除息參考價22.41元，今日最高上攻22.52元，填息比率21%，收益分配發放日10月15日。

快訊／台積電漲10元至1275 台股漲逾180點站上25600

美股4大指數跌多漲少，台股今（18日）以25543.17點開出，指數大漲104.92點，漲幅0.41％，隨後大漲180點站上25600點。

台積電遭爆降載供電 台電急喊「目前沒有」

受到興達電廠部分設備爆炸起火、林口電廠也有設備出狀況影響，台電緊急調度電力，市場因此傳出台積電（2330）被迫降載供電，台電今（18）日急喊「目前沒有」，澄清傳言。

00946連兩月配高息、率先站回發行價 專家：AI多頭行情正旺！

受惠AI題材加持，台股頻創新高，去年發行的月配型ETF群益科技高息成長（00946）率先在這波台股反彈中站回發行價，投資人因此重新聚焦台股月配型ETF的表現。不過萬寶投顧執行長王榮旭指出，台股這波創高，AI題材是最大功臣，「資金都湧向AI」目前行情正旺。