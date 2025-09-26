中籤爽賺26萬元！ 「廣達金孫」達明今上市蜜月行情飆一倍

機器人概念股、廣達（2382）集團的廣明（6188）轉投資子公司達明（4585）於今（26）日以每股238元正式上市掛牌，亦今年第17檔掛牌公司，股價最高來到499.5元展開蜜月行情，飆漲一倍，換言之，中籤者帳上潛在獲利達26萬元。

美時拉第3 根漲停！宣布收購美藥廠 閃川普藥品100%關稅

美時（1795）收購美藥廠艾威群躋身全球前20大製藥廠，股價今（26）日續噴漲停，連拉3根漲停；另美國總統川普宣布10月1日起除非在美國設廠，專利藥品將徵收100%關稅，法人指出，美時此時出手收購美廠，減少關稅衝擊。

快訊／台股收盤大跌443.53點 台積電跌20元至1300

台股今（26日）開低走低，加權指數終場大跌443.53點，以25580.32點作收，跌幅1.7％，成交量4797.47億元。

電子產業科技展、人工智慧暨物聯網展10月下旬登場 聚焦AI物聯應用

2025年「台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)與台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan)」將於10月22日至24日在南港展覽館一館盛大登場。今年展覽聚焦AI物聯應用、機器人及智慧自動化、智慧監控、智慧數據中心、工業物聯嵌入及衛星通訊六大主題，更透過論壇、主題導覽、新創Demo Day等多元活動，協助業者洞察市場趨勢，共創商機。

加油族注意！ 國內汽油價格下周估持平或漲0.1元

國際油價走跌，中油啟動平穩措施後，預估下周汽油、柴油可能持平或小漲0.1元。

光復鄉風災財損嚴重 財部：掌握3步驟申請稅捐減免

財政部北區國稅局表示，颱風樺加沙挾帶豪雨襲台，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，對花蓮縣光復鄉造成大量財物損失，若有發生財產損失，可申請所得稅及營業稅等稅捐減免。

川普加關稅掃到機器人 ！概念股一片慘綠 廣明跌停鎖死

美國總統川普再發動232調查，其中包括機器人進口展開調查，為加徵新一波關稅鋪路，影響所及，台股機器人概股全倒，廣明光電（6188）跌停鎖死，盟立（2464）、和椿（6215）重挫逾6%。

台股主動式ETF績效暴衝 操盤人鎖定這7檔AI股

台股高檔震盪，指數在創新高後，短期出現漲多修正，但多頭並未熄火，選股不選市仍是第4季投資重要準則。但AI題材相關個股漲幅已高，哪些是真槍實彈、中長期獲利支撐強勁；哪些又是題材炒作，基本面空虛標的？投資人不妨參考主動式台股ETF成分股，跟緊專業操盤手布局。

冠軍經理人揭第4季操作：AI題材未過熱，拉回咬住3王牌

AI成長趨勢帶動下，台股漲勢一波接一波；進入第4季，指數位居高檔下，投信基金經理人布局方向，牽動市場敏感神經。本刊專訪近期台股績效冠軍操盤手，一窺專業法人接下來操作策略，投資人可藉此自我檢視投資組合，汰弱留強。

台積電4月以來狂飆7成還能買？ 多頭總司令張錫給答案

台股牛氣沖天持續創高，日前寫下26394點歷史高位；晶圓代工龍頭台積電股價，也一度觸及史上新高價、1355元，計算自4月關稅股災低點780元起算，漲幅已逾73%；如今投資人想問的是，台積電一路漲，現在上車還來得及嗎？多頭總司令張錫給答案了。