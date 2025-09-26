快訊／台股收盤大跌443.53點　台積電跌20元至1300

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
台股今（26日）開低走低，加權指數終場大跌443.53點，以25580.32點作收，跌幅1.7％，成交量4797.47億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌25.57點開出，指數開低走低，盤中最高達25998.28點，最低25469.04點，終場收在25580.32點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1300元，跌幅1.52％；鴻海（2317）下跌10.5元至219.5元；聯發科（2454）下跌35元至1310元；廣達（2382）維持平盤來到285元；長榮（2603）下跌2元至178元。
今天漲幅前5名個股為第一銅（2009）上漲3.8元，漲幅9.96％；美時（1795）上漲23元，漲幅9.91％；太極（4934）上漲1.45元，漲幅9.83％；台康生技（6589）上漲3.8元，漲幅6.04％；聚鼎（6224）上漲2.45元，漲幅5.34％。
跌幅前5名個股則為銘旺科（2429）下跌13元，跌幅10％；台玻（1802）下跌2.55元，跌幅8.89％；吉源-KY（8488）下跌1元，跌幅8.7％；大量（3167）下跌16.5元，跌幅8.66％；仁寶（2324）下跌3元，跌幅8.24％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|第一銅（2009）
|41.95
|▲3.8
|▲9.96％
|美時（1795）
|255.0
|▲23.0
|▲9.91％
|太極（4934）
|16.2
|▲1.45
|▲9.83％
|台康生技（6589）
|66.7
|▲3.8
|▲6.04％
|聚鼎（6224）
|48.3
|▲2.45
|▲5.34％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|銘旺科（2429）
|117.0
|▼13.0
|▼10.0％
|台玻（1802）
|26.15
|▼2.55
|▼8.89％
|吉源-KY（8488）
|10.5
|▼1.0
|▼8.7％
|大量（3167）
|174.0
|▼16.5
|▼8.66％
|仁寶（2324）
|33.4
|▼3.0
|▼8.24％
