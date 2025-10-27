▲全球加密貨幣崛起！HOYA BIT助台灣企業前瞻佈局。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍、劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

全球加密貨幣市場正快速崛起，被譽為「數位黃金」的比特幣深受投資人青睞，特斯拉、摩根大通等國際巨頭已率先將數位資產納入財報，可見數位資產已成為國際金融新趨勢，台灣9月正式公布完成洗錢防制登記的業者名單，HOYA BIT加密貨幣交易所名列第一批業者，為企業數位資產提供更完善的保障。







▲台灣9月正式公布完成洗錢防制登記的業者名單，HOYA BIT加密貨幣交易所名列第一批業者。（圖／記者湯興漢攝）

HOYA BIT創辦人彭云嫻指出，「金管會已在官網正式更新公告，確認共有8家業者通過登記制，HOYA BIT也榮幸名列其中。她強調，這是團隊過去一年持續投入與努力的成果，在合規合法上不斷強化自身實力，最終達成嚴格門檻，能夠取得這項資格實屬相當不易。」

▲在「2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力論壇」上，彭云嫻深入剖析國際趨勢。（圖／記者湯興漢攝）

在「2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力論壇」上，彭云嫻以長期關注台灣企業發展的角度，剖析國際趨勢。她指出，今年所有上市櫃公司皆面臨ESG挑戰，需提交永續報告書，而HOYA BIT則率先超前部署，成功取得國際雙永續認證。

▲彭云嫻指出，今年所有上市櫃公司皆面臨ESG挑戰，需提交永續報告書。（圖／記者湯興漢攝）

彭云嫻表示，「我們的不同之處在於永續布局上領先許多。早在一年半前，我們就開始著手ESG相關準備，所以目前為止，HOYA BIT已成為全球第一家取得ISO 14064-1（組織層級溫室氣體盤查）與ISO 14067（產品碳足跡盤查）認證的加密貨幣交易所，並計畫在今年底，成為全球第一家實現碳中和的加密貨幣交易所。」

▲HOYA BIT率先超前部署，成功取得國際雙永續認證。（圖／記者鄭遠龍攝）

在詐騙猖獗的環境下，HOYA BIT建立嚴謹的防詐機制，希望透過即時攔阻異常交易與可疑金流，全面保障企業資產安全，並符合國際金融標準。HOYA BIT不僅是一個交易平台，更是台灣企業邁向數位金融新時代的可靠戰略夥伴，協助企業安全管理數位資產、開拓國際市場，並在全球金融趨勢中保持領先地位。