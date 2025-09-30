木製家具等遭美課高關稅　攬貨業者：對海運業影響大

▲川普對木製家具等課最高25%關稅，對台灣影響小、但對海運業影響大。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

美國總統川普下令10月14日起對進口的軟木木材與木料徵收10%的關稅，並對廚櫃、梳妝台及布面沙發、軟墊椅等軟包木製品(upholstered wood products)課徵25%的關稅。國內大型攬貨公司指出，這項規定對台灣出口業影響小，但是對中國、印度、越南等出口大國影響大，因此對船公司與攬貨業來說影響就頗大。

川普再一次透過進口稅來扶植美國國內製造業。部分加徵措施將自明年1月1日起實施。根據印度知名出口商Entellus International所報告，2024年全球家具產值達4710億美元，與 2023年持平。亞太地區(以中國為首)佔全球產量的一半以上，顯示其製造優勢。

約有40%的全球家具產量用於出口，凸顯其在國際貿易中的重要地位。美國、德國、英國、法國與加拿大是主要進口國，合計約佔全球家具進口的一半。

2024年亞太區佔有48.68%市場份額(約2768億美元)，主要來自中國與印度的製造動能。北美則以美國為主導，2023年市場收入2538億美元，受惠於居家翻修與高階家具需求。

美國依然是最大進口國，2024年上半年進口額126億美元，年增5%。供應來源中，越南與中國分別佔35%與26%。

2023年中國對美國出口8.96億美元；越南上半年，越南對美國出口了價值4.4億美元的家具，比2023年增長了19%；另波蘭、義大利與德國也都是出口大國，但沒有對美出口統計數字。