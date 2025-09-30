00988A 聚焦6大創新主題　10/15開募、入手價1萬元

▲統一投信00988A預計10月15日展開募集。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

統一投信宣布推出統一全球創新主動式ETF（00988A），預計10月15日到10月17日募集，每股承銷價10元，亦即一張為一萬元，主打全球創新產業，聚焦六大投資主軸，捕捉創新投資機會。

00988A將從全產業精選六大創新投資主軸，包括科技領域的創新軍火庫、金融創新、軟實力創新，及非科技的消費創新、硬實力創新、資源創新。

統一投信指出，創新軍火庫指的是AI基建供應鏈，也將是00988A的投資配置的核心。AI基建不僅是科技發展的基礎，在各國競逐數位主權的背景下，更是關鍵的戰略利器。除了AI以外，各國監管政策成熟、數位支付和加密貨幣的滲透加速，金融領域也出現顛覆式創新。美國天才法案奠定美元穩定幣合規化．更將重塑跨境支付系統。

統一投信總經理董永寬表示，今年是主動式ETF元年，統一投信在被動式ETF市場出發較晚，希望透過新的主動式ETF迎頭趕上。今上半年推出主動統一台股增長（00981A），短短4個月資產規模已累積達到200億元，此次再推出00988A，瞄準全球市場，補齊產品線，明年還會有更多新產品推出。



