老謝點名6大製鞋品牌2025迎黑天鵝　亞瑟士逆勢翻盤成最大贏家

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

國際鞋業2025年迎逆風，財信傳媒董事長謝金河今（29）日點名Nike、Adidas、Puma、New Balance、On Running與HOKA等6大國際運動鞋品牌遭遇「黑天鵝」衝擊，股價重挫，唯獨亞瑟士（ASICS）逆勢上漲，成為今年最大贏家。

謝金河在個人臉書中指出，全球運動風潮持續升溫，今年台北馬拉松報名秒殺，光是參加半馬的跑者就突破2萬人，氣氛空前熱絡！運動熱也帶動鞋類市場風起雲湧，Nike、Adidas、Puma、New Balance、On Running、亞瑟士等品牌成為全民話題，甚至連蘋果執行長庫克行銷iPhone 17時也為Nike造勢。

2024年是全球鞋業最艱困的一年，多家國際品牌市值大幅蒸發，股價跌勢慘烈，投資人蒙受重大損失。

大牌齊跌！Nike跌逾7成最慘烈

根據謝金河觀察，今年Puma股價下跌51.34%，市場傳出其法國大股東擬出售股份，潛在買家包括中國運動品牌安踏與李寧；Adidas則下跌超過三成。

至於Nike，跌幅最為驚人，股價從179.1美元跌至52.28美元，跌幅逾七成，比腰斬還慘。

昂跑、HOKA母公司也難逃下挫命運

曾被視為「跑鞋新寵」的瑞士品牌On Running（昂跑），今年股價也下滑14.5%；而其競爭對手HOKA的母公司Deckers遭遇重挫，股價由高點223.98美元跌至78.91美元，年跌幅近五成。

Deckers曾風光一時，股價飆破千元後進行一拆六，但隨後股價節節敗退，市場信心明顯下滑。

謝金河分享親身體驗表示，自己與好友「比基尼先生」皆為HOKA忠實用戶，卻一致認為新款鞋款越做越薄，抗滑能力變差，穿著跑馬拉松甚至導致腳趾變黑、參加越野活動時多次跌倒。

他直言：「我們都是從第一代穿起來的老用戶，反而覺得第一代最好穿。」他認為，產品愈改愈不貼近消費者需求，正是Deckers當前的市場困境。

唯一逆勢！亞瑟士市值飆破3兆日圓

在整體運動鞋產業低迷中，日本品牌亞瑟士（ASICS）成功逆勢突圍。謝金河指出，亞瑟士股價一度漲至10050日圓，拆股後仍維持在3882日圓高檔，市值突破3兆日圓，成為今年唯一亮眼的黑天鵝贏家。

老謝認為，台灣擁有完整的製鞋代工產業鏈，但在國際品牌普遍下跌情況下，國內相關企業自然受到波及。謝金河坦言：「國際品牌跌成這樣，台灣的鞋股當然也使不上力。」