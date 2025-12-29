房市冷到2026年底！　勤業示警：印度都比台灣有搞頭

▲看房示意照，非指文稿當事案件。（圖／記者項瀚攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣房市真的冷到爆！勤業眾信今（29）日發布《2026年商用不動產展望》報告直言，台灣房市自2024年底出現明顯轉向，無論是住宅還是商用市場，都進入全面盤整期。房市寒冬恐一路延燒到2026年底，成為近年來最長的低迷期。

相較之下，亞太其他市場表現搶眼，報告更點名印度、新加坡、日本等地未來12至18個月「比台灣更值得投資」，吸引國際資金大舉布局。

台灣雙市轉冷 建商不推案、企業縮編

勤業指出，台灣房市自2019年起在科技業擴張與剛性自住需求帶動下持續上攻，但自2024年底以來，市場明顯降溫，購屋觀望氣氛濃厚，建商紛紛延後推案、提高讓利，住宅市場進入修正期。

商用不動產方面，企業資本支出趨保守，辦公需求回歸基本面，交易量顯著放緩，連帶讓非核心地段、老舊辦公樓面臨壓力。廠辦市場也受貸款緊縮、利率走高影響，成交週期拉長、議價空間擴大。

房市寒冬延燒至2026年底 利空未退、觀望加劇

「房市寒冬還沒結束！」勤業表示，政策調控持續、高房價壓力沉重，加上資金外移與利率高檔，市場信心尚未恢復，預估至少要到2026年底，才有機會迎來較明確的回溫訊號。

報告指出，即便目前價格尚未大幅修正，但成交量急凍、買氣保守，代表市場仍處於寒冬「前半場」，短期內不建議貿然進場。

國際資金另覓出路 印度、日本、新加坡成熱點

台灣資金開始「出走」，尋找更具潛力的市場。勤業指出，印度因人口紅利強勁、數位基礎建設需求高，加上經濟動能旺盛，成為亞太最具吸引力的投資標的之一。相比之下，「連印度都比台灣有搞頭」。

除了印度外，日本長期維持低利率，加上租金報酬穩定、制度友善，也是高資產族與企業積極布局的首選地。勤業分享，已協助多家企業購置東京總部、處分舊資產，進一步整合資源、擴大海外佈局。

房市關鍵3變數：利率、政策、產業復甦

勤業不動產團隊表示，未來台灣房市能否回暖，將取決於3大關鍵變數：「利率走勢」、「政策鬆綁」與「產業基本面復甦」。在此之前，房市將持續低溫整理，建議投資人採保守策略，關注具基本面支撐的市場與標的，分散布局風險。