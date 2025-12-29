東部海纜3國家區段受損　數發部證實：尖峰時可能輕微延遲

▲多條海底電纜傳出因地震受損。（示意圖／資料照）



記者許力方／台北報導

近日連續地震影響台灣東部海域，多條國際海底電纜傳出受損。數位發展部今（29）日表示，已在第一時間要求電信業者啟動緊急應變與訊務調度機制，目前非障礙區段均正常運作，整體對外通訊維持穩定，僅尖峰時段可能出現輕微延遲，請國人放心。

多條國際海纜受影響 替代路由即刻支援

數發部指出，受地震影響，位於台灣東部海域的SJC2、PLCN、FNAL、RNAL及EAC2等國際海纜，部分區段發生障礙。獲報後，數發部隨即確認各電信業者完成訊務調度作業，並透過替代路由分流，確保國際通訊不中斷。

跨國協調修復 最快明年初完成

至於EAC1、TSE-1、APG、TPE及APCN-2等海纜，數發部說明，其障礙點多位於日本、中國或新加坡鄰近海域，相關業者已與國際海纜組織協調，加速修復進度。若海象條件允許，受損海纜最快可於115年1月至2月間完成修復。

數發部強調，後續將持續從「事前強化偵測」、「事中即時應變」及「事後加速修復」三大面向，全面提升應變能力，並秉持「備援再備援」原則，積極布建非同步衛星站點、補助擴充微波容量及增設海纜建設，以強化台灣整體海纜通訊韌性。