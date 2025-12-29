風電廠爆撤退潮　經濟部能源署反擊：外資投入創新高

▲經濟部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

針對媒體報導「風電廠爆撤退潮」一事，經濟部能源署今（29）日澄清，該說法為舊聞重炒，目前台灣離岸風電市場相對穩健，政策持續推進中，並未出現所謂大規模撤退潮情況。

能源署指出，台灣離岸風電自示範獎勵、潛力場址到區塊開發三階段推動以來，已建立亞洲成熟市場地位。截至今年（113年），我國離岸風電累計建置容量全球排名第5，根據BNFF報導，台灣今年新增併網容量更高居全球第2。綠能投資方面，今（114）年1至9月核准僑外投資金額達近30億美元，顯示外資持續看好台灣綠能前景。

能源署進一步說明，雖然全球離岸風電市場近年受到高成本、高利率及供應鏈緊張等因素影響，包括美國、歐洲市場發展受阻，但台灣市場因政策穩定、機制透明，仍成功吸引來自丹麥、法國、荷蘭、德國、英國、美國、日本、馬來西亞及韓國等國的業者參與。

太陽光電方面，政府仍以「屋頂優先」為推動重點，並持續推動「汰舊換新機制」、「新建物設置光電」、「家戶屋頂補助」及「中央屋頂再設置」等政策。此外，針對環評三法對地面型光電造成的影響，行政院已召集農業部、法務部、地方政府與光電公協會等成立跨域廉政平台，研議簡化程序與法規明確化，加速推動地面型光電發展。

能源署強調，截至114年12月26日，全台已有7座離岸風場完工併網，累計安裝474座風機，裝置容量達4.4 GW。未來將持續透過管考機制與平台協助業者排除障礙，強化行政協助，打造友善投資環境，活絡綠電交易市場，提升產業競爭力。