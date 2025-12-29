▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

2025年台股交易日剩3天，正式進入封關倒數，投資人最關注的最新處置名單也跟著出爐！《ETtoday》整理截至目前為止上市櫃共有17檔處置股正與時間賽跑拼解禁，其中金居（8358）、錸德（2349）、元晶（6443）等6檔有望在年底前出關，趕上2026年第一個交易日重返正常交易，市場注意是否「出關更大尾」。

不過，也有11檔確定「關過年」，最新苦主環宇-KY（4991）更將一路關到明年1月12日，「待關刑期」為目前最長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

搶先出關組：6檔趕在跨年前恢復自由

根據交易所與櫃買中心公告，以下6檔個股處置期將於本周二（12月30日）與周三（12月31日）結束，力拼在2026年首個營業日（1月2日）以回到正常交易的地位迅速撮合，市場關注是否有機會「開年紅」。

12月30日（二）處置最終日

錸德（2349）〔上市〕

元晶（6443）〔上市〕

科嶠（4542）〔上櫃〕

12月31日（三）處置最終日

金居（8358）〔上櫃〕

萊德光電-KY（7717）〔上櫃〕

威潤（6465）〔上櫃〕

【關過年名單】11檔須至2026年指定日期過後解禁

1月2日（五）處置最終日

晟鈦（3229）〔上市〕

工信（5521）〔上市〕

華東（8110）〔上市〕

波若威（3163）〔上櫃〕

昇達科（3491）〔上櫃〕

1月6日（一）處置最終日

英特磊（IET-KY，4971）〔上櫃〕

晶呈科技（4768）〔上櫃〕

1月7日（二）處置最終日

華景電（6788）〔上櫃〕

1月8日（三）處置最終日

新盛力（4931）〔上櫃〕

1月9日（四）處置最終日

聯亞（3081）〔上櫃〕

1月12日（一）處置最終日（表定最晚出關）

環宇-KY（4991）〔上櫃〕 ※自今（29）日起開始處置