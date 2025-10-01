ETF龍頭貝萊德開募009813　每股10元、鎖定美市值前50大

▲美股示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美股頻頻創下歷史新高，貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF（009813）正展開募集，發行價為每股10元，根據統計，全球市值前百大企業中有逾半數來自美國，透過009813即可一次掌握美國與全球主流產業的發展趨勢與投資機會。

美國聯準會（Fed）9月如預期啟動降息循環後，美股三大指數齊創歷史新高，市場風險偏好再度升溫。009813經理人楊貽甯表示，市場普遍預期聯準會10月與12月仍有進一步降息空間，寬鬆政策壓低資金成本，為科技、通訊及非必需消費等成長型產業擴大投資與獲利提供動能，同時也為美股評價帶來提升之機會。一旦AI、雲端與半導體族群持續獲得資金追捧，包括谷歌（Google）、輝達（NVIDIA）*等大型權值股有機會看漲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

009813追蹤的「標普500卓越50指數」囊括輝達、微軟（Microsoft）、谷歌、Meta、摩根大通與甲骨文*等美股市值前50大產業巨擘，可望同步受惠於美股榮景。

楊貽甯指出，009813所追蹤的「標普500卓越50指數」橫跨資訊科技、通訊服務、金融、消費與醫療保健等五大核心產業，皆為全球產業領導者，產業配置緊扣美國經濟成長主軸，其中資訊科技權重高達46%，通訊服務與金融則分別占15%與11%，可望捕捉科技創新與企業獲利成長的雙重動能。

她進一步說明，雖然標普500前50大企業僅占整體約63%的權重，卻貢獻近八成報酬。由於標普500指數採市值加權編製，強勢龍頭股的漲幅常被中小型股稀釋；相較之下，若將資金集中於這些大型企業，權重配置更高，能更直接反映其表現，市值前50大企業的表現長期優於整體標普500。

此外，美股長期由科技股領軍帶動漲幅，楊貽甯認為，雖然科技股漲勢強勁，但非科技產業亦有各自題材推動股價表現；009813透過涵蓋多元產業龍頭，可兼顧報酬機會並分散單一產業風險，也能因應市場類股輪動，不錯過其他潛在機會。