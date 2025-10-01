台股人氣旺　9月累計開戶數1361萬人創新高

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股9月大漲將近1600點，創下26394新高，而台股開戶人數同步走高，證交所今（1）日公布9月單月新開戶數增加4萬5852人，總開戶數達1361萬3013餘人，再寫歷史新高，新開戶投資人結構，仍以30歲以下為主，合計達3萬704人、占比近67%。

證交所依0～19歲、20～30歲、31～40歲、41～50歲、51～60歲及61歲以上等年齡層分，以及法人等，統計9月新開戶人數各為1萬2426人、1萬8278人、7318人、5565人、2517人、-929人及677人，合計共增加4萬5852人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據證交所9月投資人開戶數年齡分布統計表，19歲以下累積開戶數為63萬7854人，月增1萬2426人；20至30歲累積開戶數172萬7834人，月增1萬8278人；31至40歲累積開戶數220萬8044人，月增7318人；41至50歲累積開戶數258萬8949人，月增5565人；51至60歲累積開戶數232萬2489人，月增2517人；61歲以上累積開戶數402萬2588人，月減929人；法人等其他累積開戶數10萬5255人，月增677人。

