台積電衝新高　一表看高含積量10檔ETF績效

▲台積電衝天價，帶旺高含積量ETF績效。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今（3）日護國神山台積電（2330）至上午10點20分前盤中創了1380元歷史天價，帶動含積量高的台股ETF績效，觀察台股ETF中，持有台積電千張以上共有16檔，其中以元大台灣50(0050)持有33.37萬張最多，其次為富邦台50(006208)持有11.8萬張，今年以來漲幅23.51%以及22.15%，其他包括主動群益台灣強棒(00982A)、主動統一台股增長(00981A)等含積量高的台股ETF績效水漲船高。

市場法人表示，AI產業仍為支撐下半年景氣穩定的核心動能，在AI需求維持旺盛下，台股有望持續朝長期多頭軌道邁進，相關類股以及ETF表現可期。其中，群益台ESG低碳50(00923)放寬台積電權重上限於昨（2）日生效，隨大盤上漲能力更佳，相對於傳統市值型ETF僅考量市值高低，新一代市值型ETF 00923挑選龍頭股時，加入ROE>0的篩選因子，即成分股的基本條件需先滿足「有獲利」；而企業賺錢只是基本門檻，00923同時考量長期減碳趨勢，排除排碳成本相對高的企業後，再優選50大龍頭企業，組合成投資人可安心長期存股的標的。

00923經理人邱郁茹表示，半導體大廠也紛紛上修全球展望並增加明年資本支出，可望帶動整體產業鏈產出增幅，也為台股成長添底氣。在AI、雲端運算商機持續發酵下，AI、半導體相關供應鏈營運有望穩定向上。整體來看，在AI、雲端運算商機持續發酵下，AI、半導體相關供應鏈營運有望穩定向上。因此，面對AI位處台股高成長賽道，短線若有震盪回檔，皆是布局長線投資的好時機。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，AI需求旺盛，帶動今年台灣出口表現強勁，主計處大幅上修今年經濟成長率至4.45%，在經濟保有韌性，與AI大勢加持下，帶動台股大盤屢創新高。整體看來，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。

