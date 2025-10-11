川普對中徵收100%關稅！　外媒：引發新一輪供應鏈衝擊

▲美國總統川普。（圖／路透）

美國總統川普週五宣布，美國可能在 11 月 1 日之前對從中國進口的產品徵收高達 100% 的關稅，這顯示美中貿易衝突升級，提高對全球供應鏈不確定性；根據《Freight Waves》報導，此舉造成依賴中國製造業美國公司面臨成本飆升和發貨延誤。

川普周五在《Truth Social》網站上發文稱，這些關稅是對中國前一天宣布的針對稀土礦物及相關技術的新出口管制的報復。

《Freight Waves》報導稱，許多依賴中國製造業的美國公司可能面臨成本飆升和發貨延誤，因為它們必須調整訂單路線或在墨西哥、印度或東南亞尋找替代供應商。來自中國的貨櫃進口量（約占美國所有入境貨運量的40%）可能會大幅下降，引發停航、船舶運力閒置和運費波動。

貨運代理商表示，托運人在處理關稅問題時需要積極主動。

CH Robinson海關與合規高級總監 Ben Bidwell 表示，無論是此次公告還是幾周前根據第 232 條新增的條款，很明顯關稅將繼續存在。

中國仍然是美國的主要貿易夥伴，也是美國最大的商品供應國，但貿易總額落後於墨西哥和加拿大。

美國人口普查局的數據顯示，今年迄今，美國與中國的商品貿易額約為 4200 億至 4400 億美元，低於 2024 年同期的 4650 多億美元。

美國主要進口產品包括電子產品、機械、家具和消費品，而對中國的主要出口產品則是農產品、飛機和半導體。