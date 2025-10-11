快訊／美對中要徵收130%關稅　估託運人會暫緩出貨等待川息會結果

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲▼G20川習會。（圖／路透）

▲海運界多認為美國對中國要收130%關稅問題，應開可以等川習會會談結果。（圖／路透）

記者張佩芬／台北報導

因為中國加強管制稀土出口，美國總統川普周五宣布11月起對中國加徵100%關稅，使得該項稅率累計達130%；不過川普表示沒有取消與習近平本月底在APEC的會面，超大型攬貨公司與大型攬貨公司負責人都認為，在這個節骨眼上，託運人應該會暫緩出貨，先等川息會會談結果。

陽明海運前董事長謝志堅認為，中美經濟互相依賴，中國對美出口雖然減少，美國至今還是中國出口第三大國，雙方一定會坐下來談的，託運人緩一緩應該可以看到問題改善的。

台驊控股(2636)創辦人顏益財分析，現在中美是在打梭哈，因為兩國體制不同，中國不太可能主動低頭，而川普面對通膨與失業問題，中國停止採購美國農產品等問題，考慮明年期中選舉，估計關稅戰是打不久的，因此他對川普這次祭出130%關稅，他認為問題不大，最後還會做出妥協。

營業額上百億的大型攬貨公司負責人則指出，其實現在大陸出口美國貨量已經差很多了，許多轉移其他市場，或經第三地出口，他覺得川普對中國加高關稅對市場影響不大，因為目前就已經是高關稅的結果了，託運人在這節骨眼應該會暫緩一下出貨，先做觀望，所以短期對貨量應該是有影響，至於問題是否能很快解決，因為中美雙方各有優勢，實在很難說。

貨櫃船公司高階則指出，APEC高峰會是10/31，川普揚言加徵關稅是從11/1日開始，這應該是要觀察接下來2-3週中美雙方協商進度以及10/31峰會期間是否會進行「川習會」而決定。因為近期為10月長假淡季，工廠尚未全部復工，加上市場上艙位縮減幅度已經超越4月中旬關稅戰開始幅度，且產業鏈移轉需要時間，且並非全數出口均能移轉，既使有影響，仍屬短期現象，但整體狀況還是需要依據中美雙方協商進度而定；畢竟協商一開始雙方都將立場拉至最高，再進行收斂。

中國商務部本月9日宣布對境外稀土物項、稀土技術等實施出口管制，川普10日批評北京當局採取敵對貿易行為，並宣布將自11月1日起對中國進一步加徵100%關稅，還一度暗示取消與中國國家主席習近平舉行峰會。不過，川普隨後在記者會上表示沒有取消川習會，應該會在APEC峰會上與中國國家主席習近平見面。

APEC領袖會議將於本月31日在韓國慶州登場，川普預計29日訪問韓國，但僅停留兩天一夜。

關鍵字： 美對中130%關稅託運人暫緩出貨川息會

【整箱沒了？】特務伯偷4千元「佳德鳳梨酥」 店家請跟波麗士喝茶：怕您渴啦

中國稀土禁令！半導體供應鏈嚴陣以待　ASML出貨恐延遲數周

中國稀土禁令！半導體供應鏈嚴陣以待　ASML出貨恐延遲數周

在中國對稀土礦出口實施限制，而美國則對中國徵收額外關稅並限制其軟體銷售之後，全球半導體供應鏈上的廠商正準備應對不斷升級的貿易戰帶來營運上的中斷。

2025-10-11 11:41
川普對中徵收100%關稅！　外媒：引發新一輪供應鏈衝擊

川普對中徵收100%關稅！　外媒：引發新一輪供應鏈衝擊

美國總統川普週五宣布，美國可能在 11 月 1 日之前對從中國進口的產品徵收高達 100% 的關稅，這顯示美中貿易衝突升級，提高對全球供應鏈不確定性；根據《Freight Waves》報導，此舉造成依賴中國製造業美國公司面臨成本飆升和發貨延誤。

2025-10-11 10:05
澳礦商接受人民幣計價、中對美海運報復　Q4散裝運價估強勢回升

澳礦商接受人民幣計價、中對美海運報復　Q4散裝運價估強勢回升

散裝船運市場昨(10)日迎來瘋狂的一天，先是傳出中國礦產資源集團(CMRG)與澳洲礦業巨頭必和必拓(BHP)簽署協議，第四季起對鐵礦石現貨貿易實施人民幣結算，並成功壓低鐵礦石價格；下午中國交通運輸部宣布自本月14日起對美國海運採取報復(對等)措施，散裝船運期貨市場運價大幅翻升。業界高階估計第四季旺季運價將是強勢回升。

2025-10-11 03:33
快訊／中對美報復！數十艘海岬型船立即中箭　期貨運價大漲

快訊／中對美報復！數十艘海岬型船立即中箭　期貨運價大漲

國際船舶仲介商指出，中國對美國採取的海運報復措施，讓美國企業數十艘正航往中國的海岬型船立即「中箭」，將需付出高額的額外港口費。中國的報復措施比照美國，美國企業直接或間接持股25%及以上的營運船隻，就需要付額外港口費，期貨市場運價應聲大漲。

2025-10-10 18:25
全球股市多頭氣盛　一表看績效前五名主、被動基金

全球股市多頭氣盛　一表看績效前五名主、被動基金

全球股市多頭氣盛，帶動國內主被動基金今年來也展現狂牛氣勢，其中共同基金績效居前報酬達4成，ETF更從5成起跳。根據理柏資訊統計至8日為止，目前投信發行主被動基金共有逾千檔(僅計算主級別)，今年來共同基金、ETF績效前五名，八成由大中華及台股產品包辦。

2025-10-11 06:05
烏山頭水庫傳藥水清洗光電板　台灣汽電共生：不實謠言、不排除提告

烏山頭水庫傳藥水清洗光電板　台灣汽電共生：不實謠言、不排除提告

傳烏山頭水庫光電板有清潔工人直接用藥水清洗一事，所屬台灣汽電共生集團以3點澄清，嚴正駁斥為「不實謠言」，對於造謠與傳播不實謠言者，不排除提告。

2025-10-11 18:45
國慶創舉！「煙火＋無人機」璀璨夜空　台新新光金合併後首秀攜台北101寫歷史

國慶創舉！「煙火＋無人機」璀璨夜空　台新新光金合併後首秀攜台北101寫歷史

今年雙十國慶台北夜空迎來結合科技的新創舉！台新新光金控合併後首秀，獨家贊助台北101首次結合「煙火＋無人機」的國慶展演，於10日晚間10點盛大推出。璀璨煙火綻放天際，結合500台無人機群飛，打造前所未見的視覺盛典，點亮台北夜空，讓民眾共同見證屬於 TAIWAN 的榮耀時刻。

2025-10-11 11:25
中國反制美國船隻　10／14日起收取額外港口費

中國反制美國船隻　10／14日起收取額外港口費

海運業者指出，美國本月14日起對大陸建造商船開徵額外港口費，中國交通運輸部今(10)日宣布回擊，同樣自10月14日起，對美國公司和個人擁有或經營的船舶，或在美國建造或懸掛美國國旗的船舶，每航次收取額外的港口費，不過因為美國製造或懸掛美國旗的船隻太少，中國卻是造船第一大國，這項反擊不成比例，抵銷不了對陸製船的傷害

2025-10-10 16:36
十一長假後SCFI回升4.12%　美西線運價月中企圖拉高到2千美元以上

十一長假後SCFI回升4.12%　美西線運價月中企圖拉高到2千美元以上

中國十一長假過後，今(10)日下午三點上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲45.90點，漲幅4.1%，指數來到1160.42點。貨櫃船公司透過大幅減班，規劃本月中調升美國與歐洲線運價，美西線企圖自目前的每大箱(40呎櫃)1200-1500美元拉升到2000-2300美元，實際發展有待觀察。

2025-10-10 15:59

ETtoday財經雲

