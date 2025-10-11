快訊／美對中要徵收130%關稅　估託運人會暫緩出貨等待川息會結果

▲海運界多認為美國對中國要收130%關稅問題，應開可以等川習會會談結果。（圖／路透）

記者張佩芬／台北報導

因為中國加強管制稀土出口，美國總統川普周五宣布11月起對中國加徵100%關稅，使得該項稅率累計達130%；不過川普表示沒有取消與習近平本月底在APEC的會面，超大型攬貨公司與大型攬貨公司負責人都認為，在這個節骨眼上，託運人應該會暫緩出貨，先等川息會會談結果。

陽明海運前董事長謝志堅認為，中美經濟互相依賴，中國對美出口雖然減少，美國至今還是中國出口第三大國，雙方一定會坐下來談的，託運人緩一緩應該可以看到問題改善的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台驊控股(2636)創辦人顏益財分析，現在中美是在打梭哈，因為兩國體制不同，中國不太可能主動低頭，而川普面對通膨與失業問題，中國停止採購美國農產品等問題，考慮明年期中選舉，估計關稅戰是打不久的，因此他對川普這次祭出130%關稅，他認為問題不大，最後還會做出妥協。

營業額上百億的大型攬貨公司負責人則指出，其實現在大陸出口美國貨量已經差很多了，許多轉移其他市場，或經第三地出口，他覺得川普對中國加高關稅對市場影響不大，因為目前就已經是高關稅的結果了，託運人在這節骨眼應該會暫緩一下出貨，先做觀望，所以短期對貨量應該是有影響，至於問題是否能很快解決，因為中美雙方各有優勢，實在很難說。

貨櫃船公司高階則指出，APEC高峰會是10/31，川普揚言加徵關稅是從11/1日開始，這應該是要觀察接下來2-3週中美雙方協商進度以及10/31峰會期間是否會進行「川習會」而決定。因為近期為10月長假淡季，工廠尚未全部復工，加上市場上艙位縮減幅度已經超越4月中旬關稅戰開始幅度，且產業鏈移轉需要時間，且並非全數出口均能移轉，既使有影響，仍屬短期現象，但整體狀況還是需要依據中美雙方協商進度而定；畢竟協商一開始雙方都將立場拉至最高，再進行收斂。

中國商務部本月9日宣布對境外稀土物項、稀土技術等實施出口管制，川普10日批評北京當局採取敵對貿易行為，並宣布將自11月1日起對中國進一步加徵100%關稅，還一度暗示取消與中國國家主席習近平舉行峰會。不過，川普隨後在記者會上表示沒有取消川習會，應該會在APEC峰會上與中國國家主席習近平見面。

APEC領袖會議將於本月31日在韓國慶州登場，川普預計29日訪問韓國，但僅停留兩天一夜。