川普赴加薩和平峰會、紅海復航有望　運河當局稱馬士基準備中

▲蘇伊士運河當局指出，馬士基航運已準備在條件允許的情況下，全面恢復定期通行運河。。（圖／路透）

記者張佩芬／綜合報導

美國總統川普和埃及總統塞西今(13)日下午將在埃及共同主持加薩和平峰會，英法等逾20國領袖也都將出席和平計畫的簽署儀式，川普並將監督以哈雙方釋放人質。如果以哈能確實停火，紅海復航在望，蘇伊士運河當局指出，馬士基航運已準備在條件允許的情況下，全面恢復定期通行運河。

陽明海運前董事長謝志堅認為，船公司復航紅海主要考量以哈是否真的停火、胡塞是否宣布停止攻擊商船、保險費率是否調降；三大要素齊備後，估計要三個月後才能完成船舶調度，復航紅海，因此復航時間估計最快在明年年初。

船舶保險經紀人公司CTX Special Risks台灣公司行政總裁吳約男指出，目前7天兵險費率大概在0.01%-0.015%之間，去年12月是船舶價值的0.7%，今年1月降到0.5%，2月又升回到0.7%，與英美有關的船則是2%，目前算是低檔。

業界粗估，紅海危機造成的商船改道好望角，整體航程拉長約10-15天，鎖住全球約10％的過剩運力，有助運價穩定或提升，若越來越多船隻公重返紅海，全球恐將面臨約300萬箱(20呎櫃)運力釋出，恐將拖累運價。

目前大陸、新加坡籍商船，以及法國達飛、萬海航運等有船隻通行紅海航行，但多數聯盟船公司仍持續繞行好望角，對於紅海復航時間，貨櫃船公司與保險業都表示還需要觀察。

蘇伊士運河管理局(SCA)上周呼籲全球航運巨頭馬士基(Maersk)逐步恢復通過蘇伊士運河的船舶運輸，強調蘇伊士運河繼續作為國際貿易的關鍵動脈。

埃及每日新聞報導，埃及管理局主席Osama Rabie在與丹麥駐埃及大使Lars Bo Moller和丹麥代表團在伊斯梅利亞管理局總部會面時發出了這一呼籲。討論的重點是加強SCA和馬士基之間的合作，探索共同發展的新機遇。

拉比強調了最近取得的成就，包括即將在東塞德港擴建蘇伊士運河貨櫃碼頭，該專案有望提高蘇伊士運河的競爭力和物流能力。與此同時，默勒大使讚揚了這一夥伴關係，並重申了馬士基對這條航線的承諾，稱蘇伊士運河是「全球貿易的主要門戶」。

他還指出，馬士基正在密切關注紅海的事態發展，並準備在條件允許的情況下全面恢復定期過境通行。